Suudi Arabistan’ın Bir Dağın İçine Gizlenmiş Gibi Görünen Mimarisiyle Dikkat Çeken Projesi: Desert Rock Resort

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Göz alabildiğine uzanan Suudi Arabistan çöllerinin ortasında, kayalıkların arasına gizlenmiş bir otel olan Desert Rock Resort büyüleyici mimarisi ile dikkat çekiyor. Dağın içine ustalıkla oyulmuş, doğanın bir parçası gibi duran bu mimari harikayı bu içerikte anlatıyoruz.

Doğayla uyumun ötesine geçen bir tasarıma sahip olan Desert Rock Resort, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri kapsamında, dünyaca ünlü mimar Jean Nouvel tarafından tasarlandı.

2019 yılında duyurulan bu projede çölün vahşi güzelliğini bozmadan, adeta kaya oluşumlarının içine oyulmuş gibi görünen bir otel inşa ederek otelcilik sektörüne yeni bir soluk getirmek amaçlandı.

 Desert Rock’ın mimarisi, çevresindeki kayaların dokusunu ve rengini benimseyerek neredeyse onlarla bütünleşen bir yapı olmasını sağlıyor.

Desert Rock Resort

Otelin dış cephelerinin bölgedeki doğal kaya oluşumlarının şeklini ve rengini yansıtacak şekilde tasarlandığı ve böylece otelin içinde bulunduğu coğrafya ile özdeşleşmesinin sağlandığı belirtiliyor.

Her bir duvarın çölün büyülü manzarasına açılan bir kapı gibi işlev gördüğü ve doğal ışığın iç mekanlarda olağanüstü bir atmosfer yaratmasına izin verilmesinin amaçlandığı da ekleniyor.

Desert Rock Resort'un dağın içine inşa edilme sürecininse olağanüstü bir mühendislik ve mimarlık başarısı olarak dikkat çektiği belirtiliyor.

Desert Rock Resort

Jean Nouvel ve ekibinin bölgedeki doğal kayaları kazmak yerine, kayaların var olan şekline sadık kalarak adeta onları kucaklayan bir yapı ortaya çıkarmayı amaçladığı söyleniyor.

Buradaki ana hedefinse çevreyi minimum düzeyde etkilemek ve doğanın olağanüstü güzelliğine saygı göstermek olduğu ifade ediliyor.

Projenin inşası sırasında kaya formasyonlarının dokusunu ve yapısını korumak için en ince ayrıntısına kadar hesaplamalar yapıldığı söyleniyor.

Örneğin, bazı odaların kayaların doğal boşluklarına yerleştirildiği ve bazı bölümlerinse dağların arasındaki boşluklarda inşa edildiği ekleniyor.

Bu tekniklerle hem kayaları korumanın hem de otelin doğal bir şekilde dağa gizlenmiş görünmesinin sağlandığı vurgulanıyor.

Bu yöntemlerdeyse kayaların stabilitesini korumak için gelişmiş mühendislik teknikleri kullanıldığı biliniyor.

Her bir bölgenin doğal yapısını bozmayacak desteklerle donatıldığı vurgulanıyor.

Yani Desert Rock Resort, hem estetik hem de mühendislik açısından sıra dışı bir başarıyı temsil ederek çölün ortasında adeta doğayla bir olmuş bir mimari harikası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Architizer

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