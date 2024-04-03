Google, Uluslararası Teyitçilik Günü kapsamında kullanıcıların dezenformasyondan kaçınmak için kullanabileceği Arama araçlarını paylaştı.

Bilindiği üzere dezenformasyon internetin en büyük laneti. Bu yüzden kullanıcıların doğru bilgilere ulaşması büyük önem arz ediyor. Google da bu kapsamda Arama kısmında kullanılabilecek özellikleri paylaştı. Bu özellikler, 2 Nisan Uluslararası Teyitçilik Günü kapsamında kullanıcılarla buluşturdu.

Google’ın bilgileri teyit etmek için paylaştığı özellikler aslında yeni değil. Ancak bunlardan ikisi artık tüm dünyada kullanılabilir durumda.

Bir site hakkında daha fazla şey öğrenmenizi sağlayan “Bu sonuç hakkında”

Google’dan bir arama yaptığınızda karşınıza onlarca site çıkıyor. Ancak bazı kullanıcılar bu sitelerin hangilerinin güvenilir olduğunu pek anlayamıyor40 farklı dilde çıkış yapan “Bu sonuç hakkında” özelliğinin amacı da bunu çözmek. Kullanması da çok kolay. Arama sonucunda karşınıza çıkan bir sitenin yanında bulunan üç noktaya tıkladığınızda özelliği kullanabiliyorsunuz. Google, size o site hakkında bilmeniz gerekenler, sitenin tarihi ve diğer konularda bilgi sağlıyor.

Fotoğraflar hakkında ne öğrenmeniz gerekiyorsa gösteren “Bu görsel hakkında”

Bir diğer özellik ise görseller ile alakalı. Artık farklı dillerde de kullanıma sunulan bu özelliğe, görselin üst tarafında bulunan üç noktaya bastığınızda erişebiliyorsunuz. “Bu görsel hakkında” kısmı, geri bildirim gönderme bölümünün altında bulunuyor.

Özellik, size fotoğraflar hakkında önemli birçok detayı sunacak. Örneğin o görselin kaç yıllık olduğunu öğrenebileceksiniz. Diğer sitelerin görseli nasıl kullandığı ve tanımladığı da görülebilecek. Hatta görselleri oluşturanları ve yayımlayanları bulmanızı sağlayacak metaveriler bile yer alacak. Tabii ki bu hepsinde değil, sadece uygun olanlarda geçerli olacak.

Bilgileri teyit etmeyi sağlayan Fact Check Explorer’a görsel desteği geldi

Özellikle teyitçilerin ve gazetecilerin çok kullandığı Fact Check Explorer aracı da güncellendi. Buradan ulaşabileceğiniz bu araç, dünyanın dört bir yanındaki bağımsız organizasyonların incelemeleriyle bilgileri teyit etmeyi sağlıyor. Yeni gelen güncellemeyle artık görsel de eklenebiliyor. Bunun için o görselin url’sini kopyalamak ve araca yapıştırmak yeterli. Eğer geçmişte teyit için kullanılmışsa karşınıza size gereken bilgiler çıkıyor.