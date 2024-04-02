Google, Chrome tarayıcıyı gizli modda kullanan kişilerin verilerini silecek. İnternet devi, gizli modda kullanıcı verilerini takip etmeye devam ettiği için dava edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Google, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan büyük antitröst davasında sanık sandalyesine oturmadan önce bazı davalarda anlaşma yoluna gitmişti. Geçtiğimiz pazar günü teknoloji devi, son dört aydaki dördüncü anlaşmasını gerçekleştirdi. Bu anlaşmaya göre Google, milyarlarca Chrome verisini silmeyi kabul etti.

Teknoloji devi son anlaşma ile birlikte, milyonlarca Google Chrome kullanıcısına ait gizli modda tarama verilerini yok etmeyi kabul etti. Chasom Brown ve diğer kişiler tarafından Google'a açılan davada, firmanın gizli modda bile kullanıcıların aktivitelerini takip ederken kullanıcıları bu konuda yanlış yönlerdiği iddia edilmişti. Brown ve diğerleri, bu modun daha mahrem olacağına inandıklarını belirtmişti.

Gizli mod gerçekten gizli olacak

Google, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan ve firmanın arama motoru hizmetleri ile reklam hizmetlerini konu edecek davalar öncesinde anlaşmalara 1 milyar dolardan fazla para harcamış durumda. İnternet devinin şimdiye kadar yaptığı anlaşmalar arasında uygulama geliştiricilerden talep edilen ücretlerle ilgili bir dava, Google+ platformuna ait kullanıcı verilerini paylaşmasıyla ilgili bir dava, patent telif ihlali ile ilgili bir dava da yer alıyor.

Anlaşmaya göre Google, gizli modda internette gezinenleri verilerin toplandığı konusunda uyaracak. Bununla da kalmayacak olan Google artık gizli modun kullanıldığını tespit etmesini sağlayan teknolojiyi de kullanmayacak ve toplanan veriler de sınırlandırılacak. Davacıların 5 milyar dolarlık tazminat talebi ise geçersiz görüldü ve Google ödeme yapmayacak. Yine de kişiler bireysel olarak Google'a tazminat davası açabilecekler.