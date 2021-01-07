Dolandırıcılar, Sahte e-Devlet Sitesi ile Tuzağa Çekiyor

Daha önce pek çok farklı yolla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de kart aidatı iadesi bahanesiyle vatandaşları sahte e-Devlet sitesine çekip kart bilgilerini alıyor.

Daha önce de e-Devlet dahil pek çok banka ve resmi kurumun web sitesini taklit ederek vatandaşları ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, son dönemde yine kendilerini göstermeye başladılar. Dolandırıcıların vatandaşları tuzağa çekmek için en fazla taklit ettikleri web site ise yine e-Devlet oluyor.

Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına reklam veren dolandırıcılar, söz konusu reklam metin ve görsellerine yazmış oldukları “Kredi kartı aidatları iade ediliyor” metni ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyorlar. Bağlantıya tıklayarak sahte e-Devlet internet sitesine giden vatandaşlar, burada da durumu anlamayıp kart bilgilerini girmeleri halinde tuzağa düşmüş oluyorlar.

Sahte e-Devlet sitesi nasıl anlaşılır?

"gov.tr" uzantısına dikkat edin

Aslına bakacak olursak resmi bir internet sitenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak hiç de zor değil. Türkiye’de devlete ait tüm internet siteleri, “gov.tr” uzantısına sahip olmak zorundadır. Dolayısı ile “.com” uzantısı ile biten bir internet sitesi gördüğünüzde bunun resmi olarak devletin bir organına bağlı olmadığını anlayabilirsiniz. Örneğin; e-Devletin resmi internet sitesi, “turkiye.gov.tr”dir.

Bankanız ile hızlıca iletişime geçin

Eğer herhangi bir sebeple sahte web sitesine bilgilerinizi girdiyseniz, derhal bankanızla iletişime geçmeli ve bilgilerini girdiğiniz kartın kullanıma kapanmasını talep etmelisiniz. Zira dolandırıcılar, kart bilgilerinizi ele geçirdiklerinde kart kullanıma kapanana kadar kullanmaya ya da para çekmeye devam edecektir.

Kartlarınızı kullanmadığınız zamanlarda internet alışverişlerine kapatın

Günümüzde kredi ya da banka kartlarını internet alışverişlerine açıp kapatmak son derece basit bir işlem. Eğer bir akıllı telefona sahipseniz, bankanızın mobil uygulaması üzerinden saniyeler içinde kartınızı internet alışverişlerine açıp kapatabilirsiniz. Bu nedenle banka kartlarını internet alışverişlerine kapalı tutmak, yalnızca kullanılacağı zaman mobil uygulama üzerinden açıp, kullandıktan sonra tekrardan kapatmak, siber dolandırıcıların kartınızı kullanmasının önüne geçebilir.