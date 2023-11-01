Togg, teslimat tarihi yaklaşan T10X sahiplerine yönelik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı. Şirket, müşterilerini kanmamaları noktasında uyardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), resmî sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Togg satın almaya hak kazanan ve teslimat tarihleri yaklaşan kullanıcılarla ilgili bir dolandırıcılık girişimi olduğunu aktaran şirket, müşterilerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Togg, söz konusu dolandırıcılık girişimi ile ilgili detay vermedi ancak yapılan açıklamaya göre dolandırıcılar, teslimat tarihi yaklaşan vatandaşlara ulaşıp, ödeme almaya çalışıyorlar. Togg, ödeme işlemlerinin sadece Trumore isimli uygulama üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatırken, hukuki sürecin başladığını belirtti.

Togg'un konuyla ilgili açıklaması:

Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.



Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.



T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.



Kullanıcılarımızın resmî kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.



Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.