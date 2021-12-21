Yeni TOGG Logosu Otomobillerde İşte Böyle Görünecek [Video]

Yerli otomobil ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. TOGG tarafından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan logonun araç üzerinde nasıl görüneceği gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından yapılan bir paylaşımdı. Birkaç yıldır Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışan ekip, Twitter'da yaptığı paylaşım ile otomobillerde kullanılacak logonun tasarımını paylaşmıştı. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir paylaşım yapan TOGG, logonun araç üzerinde nasıl görüneceğini ortaya koydu.

TOGG tarafından paylaşılan logo, bazı vatandaşlar tarafından beğenildi. Bazıları ise bu logonun hiç de güzel olmadığını söyledi. Hatta sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımların bir derlemesini de sizlere aktarmıştık. TOGG'un bugün yaptığı paylaşımsa kafa karışıklıklarının giderilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Karşınızda TOGG logosunun araçtaki duruşu

TOGG'un yeni paylaşımı, aracın arka kısmında bu logonun bulunmayacağını gözler önüne seriyor. Tüketiciler, Türkiye'nin yerli otomobilinin arka kısmında doğrudan TOGG yazısı ile karşılaşacaklar. Elbette bu durumun ilerleyen dönemlerde değişebileceğini söylemek gerek...

İşte TOGG'un yeni paylaşımı

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