Oyunu Baştan Sonra Değiştirebileceğiniz 10 Doom 3 Modu

Çıkan her Doom oyunu mod yapımcıları arkadaşçıl bir tavır sergilemiştir. Bu serinin bu kadar kalıcı ve popüler kalmasının bir nedenide şüphesiz bu modlar olmuştur. Doom ve Doom 2’nin modlamaları hala üzerinden geçen yıllara rağmen aktif bir şekilde devam etmesi oyuncuların yaratık katledecek haritalarının hiçbir zaman bitmemesini sağlıyor.

Doom 3’de kendi benzerleri gibi modlamaya uzak bir yapım değil hatta en çekişmeli olanlarından biri diyebiliriz. Tabii ki çekişmeler bu denli olunca mod yapımcıları tarafından ortaya çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor.

Doku değişimleri, yeni silahlar, ince denge ayarları, film müziği gibi çıktığı zamandan günümüze uzanan o kadar fazla mod var ki hangilerini yüklemeye değer olduğuna karar vermek biraz zor olabiliyor. Fakat konu Doom 3 olduğunda herkes için küçük bir şeyler mevcut. Bizde bu sebepten sizler için bir mod listesi derledik.

Doom 3 modları:

Duct Tape

Overthinked Doom 3

Trent Reznor Soundpack

Classic Doom 3

Alpha Shotgun Mod

Shrek Mod

Perfected Doom 3

Absolute HD

OpenCoop

Nitro's Gore Mod

Duct Tape

Doom 3 serinin geri kalan oyunlarından ayrılma yaşayan bir oyun oldu. Çünkü eski oyunlarına kıyasla çok daha fazla gergin ve hayatta kalmaya yönelen bir tema seçmişlerdi. Şen şakrak bir şekilde etrafta koşturup yaratıkların suratını patlatmak yerine oyuncu, karanlık dar koridorlarda ve yolu aydınlatacak sadece bir el feneri ile ilerlemesi gerekiyordu.

Gerginliği artırmak için Doom 3’ün orjinal sürümü, oyuncunun silahını ve el fenerini aynı anda tutmasına izin vermedi. Böyle olunca oyuncular yolu aydınlatmak veya kendini savunma arasında seçim yapmak zorunda kaldılar.

Bu birçok oyuncunun hoşuna gitmemiş olsa ki oyuncuların “Duct Tape” isimli bir modu oluşturmalarına sebep oldu. Modun kullanımı ise oldukça basit: el feneri artık silahınıza bağlı olduğu için hem yolu aydınlatıp hem ateş edebiliyorsunuz.

Overthinked Doom 3

Overthinked Doom 3 Vanilla oyunun hedeflediği hayatta kalma korku unsurlarını ikiye katlamak için tasarlanmış bir mod. Bu modda yaratıklar çok daha ölümcül, merminiz her zamankinden çok daha değerli ve crosshair gibi bazı oyunu kolaylaştıran şeyler gerçekçi bir deneyim sunması amacıyla kaldırıldı.

Modun temel amacı ise umursamadan ilerleyip sağa solda yaratık öldürmeyi bir kenara bırakıp oyuncuyu modun onlara dayattığı sınırlar etrafında bir strateji oluşturmaya zorlayarak süreç içerisindeki gerilimi ve korkuyu arttırmak.

Trent Reznor Soundpack

Trent Reznor’ın id Software ile çalışması oldukça başarılı oldu. Orjinal Quake’inki gibi müzikler üzerinde çalışması oyun deneyimi için oldukça önemliydi. Doom 3’ün ses tasarımına tekrar katkıda bulunmak üzere göreve getirilirken, projeyi tamamlamadan bıraktı. Yani silah sesleri, canavar kükremeleri, ambiyans üzerinde yaptığı çalışmalar son halini alamadı.

Bu durum oyuncuların Trent Reznor Soundpack isimli modu oluşturmalarını sağladı. Bu basit değişiklik Reznor’ın oyun geliştirilmesi sırasında üzerinde çalıştığı tüm sesleri oyuna eklenmesini sağlıyordu.

Classic Doom 3

Bazen oyuncular ilk Doom oyunun 1. bölümünü gerçekten Doom’un ilk oyununu oynamadan oynamak ister. Böyle istekler çok olmuş olsa ki ortaya Classic Doom 3 isminde bir mod çıkmış. Klasik Knee Deep in the Dead (ilk Doom’un ilk bölümü) tecrübesini Doom 3 motoru ve grafikleriyle deneyim etmenizi sağlayan bu mod aynı anda hem nostaljik hem de taze hissettiriyor. Modun yaratıcıları orjinal Doom’un en iyi seviyelerini yeni bir ışık altında yakalamak için harika bir fırsat olduğunu söylüyor.

Alpha Shotgun Mod

Doom 3’te oyuncuların en çok şikayet ettiği durumlardan biri av tüfeğiydi. Av tüfeği hem oyun işlevselliği açısından hemde görüntü olarak kimsenin hoşuna gitmemişti. Av tüfeğinin herhangi bir oyunda oyuncunun bütün sinirini stresini boşalttığı ana silahlardan biri olması gerekiyordu. Bu neden düşmanlara ateş ederken tatminkar bir his oluşturmalı ve oyuncuyu iyi hissettirmeli.

Alpha Shotgun modu tamamen kozmetik amaçlı kullanılan bir mod olsa da, uzun zaman önce E3 şovuna gösterilen alfa versiyonuyla değiştirerek av tüfeğini olması gereken hailne çevirmek için bir hayli uğraşıyor.

Shrek Mod

Şüphesiz, Doom 3 için modların mutlak zirvesi kesinlikle Doom 3 için yapılan Shrek modudur. Bu modun ne işe yarayacağını soracak olursanız çok basit: Oyun içerisinde daha fazla geliştirilmiş bir ana menüye ve yeni bir silaha sahip: Shrek’in kızartma tavası.

Oyuncunun ellerini orjinal renginden yeşile çevirerek de modun derinliğini arttırıyor. Böylelikle yaratıklarına suratlarına vururken kendinizi Shrek gibi hissedebiliyorsunuz. Ne yazık ki mod hiçbir zaman tam olarak tamamlanmadı. Fakat mod sahibini yaratıcılığından ötürü tebrik etmek lazım.

Perfected Doom 3

Doom 3’ün en popüler modlarından biri şüphesiz ki yeni canavarlar, yeni silahlar, özellikler ve Doom 3’ü en iyi versiyonuna getirmeyi amaçlayan düzinelerce küçük oyun düzenlemesi sunarak oyunun her yönünü elden geçiren Perfected Doom 3 modudur.

Perfected Doom 3 grafik yenilemelerinin yanı sıra normal Doom 3’e kıyasla oyuncuyu çok daha fazla cezalandırıyor. Düşmanlar çok daha titiz bir şekilde ve ölümcül biçimlerde saldırıyor ve oyuncuların yaptıkları her hatadan faydalanıyorlar. Bu daha hızlı ve ölümcül oyun modu kısa bir sürede oldukça popüler bir mod haline geldi.

Absolute HD

Absolute HD adında bahsettiği şeyi tam olarak yapan bir mod. Burada Doom 3’teki her elementi elden geçiren bir moddan bahsediyorum. Farklı grafik revizyonları arasından en iyilerini seçerek ortaya en kaliteli paketi koymayı amaçlıyor.

Bu modun kurulumundan sonra aydınlatmalar daha keskin ve daha canlı, dokular daha yüksek çözünürlüklü ve tüm oyun görüntü kalitesinin daha belirgin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor.

OpenCoop

Doom 3, franchise’daki diğer oyunlarından daha koyu ve daha ürkütücü bir tema hedefliyor. Ancak bu durum ıssız UAC tesisinden arkadaşlarla birlikte geçmenin eğlencesiz olacağı anlamına gelmiyor. Neyse ki orijinal Doom 3 bölümlerinin yanı sıra özel haritalar, ve genişletmelere izin veren OpenCoop modu var.

Ayrıca mod takımdaki herkesin ateş edecek bir şeyler bulduğundan emin olmak için oyunun zorluğunu ve yaratıkların çıkış süreleri gibi can sıkabilecek detayları kendisi hallediyor.

Nitro's Gore Mod

Hangi Doom sever oyuncu kan ve vahşet seviyesini biraz daha yükseltmek istemez ki? Doom acımasız şiddetiyle bilinen bir seri. Bu yüzden oyunun önde gelen modlarından birinin bir “gore” modu olmasında kesinlikle yanlış bir durum yok.

Bu mod oyuncunun ve düşmanların daha fazla kanamasına ve şiddeti daha çok yaşamasını sağlıyor. Aynı zamanda Vanilla Doom 3’te donanımsal açıdan oyunun daha akıcı olması için düşmanlar öldükten sonra havaya dağılıyordu. Fakat Nitro’s Gore bu sınırlamayı tamamen kaldırıyor ve her öldürdüğünüz düşmanın cesedini süresiz bir şekilde suratınızın önünde durmasını sağlıyor.