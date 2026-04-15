[Nisan 2026] 9 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Nisan ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Nisan ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Nisan ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette The Crew Motorfest. Yarış oyunlarını seviyorsanız bu oyunu oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı The Crew Motorfest PS4, PS5 1.879 TL Horizon Zero Dawn Remastered PS4, PS5 2.149 TL Football Manager 26 Console PS5 1.999 TL WARRIORS: Abyss PS4, PS5 875 TL Squirrel with a Gun PS5 699 TL The Casting of Frank Stone PS5 1.225 TL Monster Train PS5 875 TL Wild Arms 4 PS4, PS5 Belli değil

Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Nisan tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

