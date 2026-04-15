Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

[Nisan 2026] 9 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Nisan ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Nisan ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Nisan ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette The Crew Motorfest. Yarış oyunlarını seviyorsanız bu oyunu oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

2

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Normal Fiyatı
The Crew Motorfest PS4, PS5 1.879 TL
Horizon Zero Dawn Remastered PS4, PS5 2.149 TL
Football Manager 26 Console PS5 1.999 TL
WARRIORS: Abyss PS4, PS5 875 TL
Squirrel with a Gun PS5 699 TL
The Casting of Frank Stone PS5 1.225 TL
Monster Train PS5 875 TL
Wild Arms 4 PS4, PS5 Belli değil

Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Nisan tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

