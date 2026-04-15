[Nisan 2026] 9 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Nisan ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Nisan ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette The Crew Motorfest. Yarış oyunlarını seviyorsanız bu oyunu oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|The Crew Motorfest
|PS4, PS5
|1.879 TL
|Horizon Zero Dawn Remastered
|PS4, PS5
|2.149 TL
|Football Manager 26 Console
|PS5
|1.999 TL
|WARRIORS: Abyss
|PS4, PS5
|875 TL
|Squirrel with a Gun
|PS5
|699 TL
|The Casting of Frank Stone
|PS5
|1.225 TL
|Monster Train
|PS5
|875 TL
|Wild Arms 4
|PS4, PS5
|Belli değil
Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Nisan tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.