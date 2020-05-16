Doom Eternal bir Günde 1200 Olumsuz Yorum Aldı

Kısa zaman önce hile önleme sistemi Denuvo'yu içeren güncellemeyi tanıtan Doom Eternal, Steam'de olumsuz yorum yağmuruna tutuldu. Bir günde tam 1200 olumsuz yorum alan oyunun kullanıcıları, yeni güncellemeye tepkili gibi görünüyor.

Doom Eternal’ın yeni bir Denuvo hile önleme sistemini de içeren ilk büyük güncellemesi dün yayınlanmıştı. Bazı kızgın oyuncular Denuvo’nun hile karşıtı çekirdek modu sürücüsüyle ilgili endişelerini dile getirirken, güncellemenin duyurulmasından 24 saat sonra oyunun Steam'de olumsuz yorum bombardımanına tutulması şaşırtıcı olmadı.

Neredeyse 29 saat boyunca Doom Eternal oynadığını söyleyen ‘Tiniest Conductor’ isimli Steam kullanıcısı, “İyi ve ateşli oyunumu rahatsız eden istilacı yazılımdan kurtulun” dedi. ‘Mordaq’ adlı kullanıcı ise, “Oyunun kendisi, neredeyse Doom 2016 kadar eğlenceli; ancak eklemeye karar verdikleri çekirdek düzeyinde çalışan anti-hile nedeniyle artık oyunu tavsiye edemem.” yorumunda bulundu.

Kullanıcılar takip altına alınmaktan endişeniyor

Denuvo’nun hile karşıtı sistem lansmanın bloğuna göre, Doom Eternal'ı başlattığınızda çekirdek modu sürücüsü başlatılıyor, oyundan herhangi bir nedenle çıktığınızda ise kapanıyor. Denuvo ayrıca oyunun GDPR uyumlu olduğunu, yani sistem çalışırken herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi toplamasına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Denovo, hile karşıtı yazılımın ekran görüntüsü almadığını veya dosya sisteminizi taramadığını, bunun yerine işletim sisteminin oyunla nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında bilgi toplayacağını ve hile tespiti için bilgileri Amazon sunucularına göndereceğini aktardı.

Ancak işletim sisteminize ‘Ring 0’ erişimi vermek oldukça önemli bir durum. Özellikle Riot’un Valorant'ta ‘her zaman açık hile tespit sistemi’ uygulamasının neden olduğu karışıklıktan sonra, birçok oyuncu Denuvo’nun bu erişim isteğinin iyi niyetli olmayabileceğini düşünüyor.

Güncellemeyi 14 Mayıs'ta piyasaya süren Doom Eternal, 15 Mayıs’ta Steam'de 1.200'den fazla olumsuz yorum aldı, almaya da devam edeceğe benziyor.

Güncelleme, ayrıca diğer oyuncuları öldürerek oyununuza sızan ‘güçlendirilmiş şeytanları’ da içeriyor. Bunun yanısıra güncellemede, Battlemode'da birkaç geliştirmeye ve kademeli seviye ayarı ekleme özelliklerine yer verildi.