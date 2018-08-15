Doların birkaç gündür süre gelen kararsız yapısı, ülkemizde satılan otomobillerin de fiyatlarında ciddi değişikliklere gidilmesine sebep oldu. Göze çarpan ilk firmalar Renault, Honda ve Volkswagen oluyor.

Ülke gündemindeki en önemli konuların başında dolardaki dalgalanmalar geliyor. ABD ve Türkiye arasındaki çekişmelerden en etkilenen şeylerden biri de otomobil fiyatları oldu. Araç fiyatları rekor zamlar görmeye başladılar ve muhtemelen görmeye de devam edecekler. Euro ve dolar her gün yeni bir rekor kırıyor, bu sebeple de otomobil üreticileri neredeyse her gün fiyatları güncellemek zorunda kalıyor.

Amerikan üretimi malların boykotuyla birlikte Türk Lirasındaki Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu da ikinci el araçların TL üzerinden gerçekleşeceğini duyurdu. Bu durumun yansımalarını ise BMW'nin yüzde 30'luk zammıyla birlikte gördük. Hyundai ve Opel gibi markaların sitelerindeki fiyatlardaysa 'güncelleniyor' ibaresi var.

Ülkemizde en çok satılan araçlardan birisi olan Renault'nun zamlarıyla birlikte Clio fiyatları 75 bin 900 TL'den 89 bin 150 TL'ye, Symbol’un fiyatı 78 bin 900 TL'den 92 bin 650 TL'ye, Megane Sedan ise 91 bin 900 TL'den 109 bin 900 TL'ye ulaştı.

Volkswagen'in yapmış olduğu zamlarladaysa Polo marka araçların fiyatı 95 bin TL'den 102 bin 600 TL'ye, Golf'lerin fiyatı 129 bin 600 TL'den 139 bin 900 TL'ye, Passat'ların ise 162 bin 300 TL'den 175 bin 200 TL'ye çıkmış durumda. Bunlara ek olarak Honda'nın Civic Sedan’ın alımı zamlarla beraber 114 bin TL’ye yükselirken, Civic hatchback ise 136 bin 300 TL’den satılmaya başlandı.

Döviz kurlarındaki bilinmezlik hala devam ediyor olsa da muhtemelen boykotların etkisiyle dolarlardaki düşüş kendini göstermeye başladı. Ancak genel itibariyle önümüzdeki günlerde otomobil fiyatlarından memnun olacağımız bir sürece giriyoruz gibi görünmüyor.