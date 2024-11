Dünyaca ünlü rapçi Drake, Apple'a anlamsız bir suçlama yöneltti. Rapçi, bu suçlamaya kendisi de inanmıyor olacak ki Apple hakkında şikâyetçi olmadı. İşte yaşananlar...

Dünyaca ünlü rapçi Drake, içinde Apple'ın da olduğu çok garip bir mesele ile gündemde. Universal Music Group ile Spotify'a dava açan rapçi, Apple'ın da bu işin içinde olduğunu iddia ediyor. Ancak Apple hakkında henüz resmîleşmiş bir şikâyet bulunmuyor.

Drake'in gemileri yakmasının ve dünyaca ünlü devler hakkında şikâyetçi olmasının nedeni ise yine oldukça ünlü bir rapçi olan Kendrick Lamar. Lamar'ın "Not Like Us" isimli şarkısında Drake hakkında "sertifikalı pedofil" ifadelerini kullanması, işlerin bu noktaya gelmesine neden olmuş durumda.

Drake'e göre Not Like Us'ın popüler olması için her şey yapılıyor!

Drake'in şikâyet dilekçesini inceleyen kaynaklara göre ünlü rapçi, bir komplonun içerisinde olduğuna inanıyor. Çünkü Universal Music Group ile Spotify, Not Like Us şarkısının popüler olması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Apple ise bu olaya şöyle müdahil oluyor; Drake'in iddiasına göre Siri'den Drake'e ait "Certified Loverboy" albümünü çalmasını isterseniz, Not Like Us şarkısı çalmaya başlıyor.

Dahası da var. Drake'e göre Universal Music Group, Apple'a bu konuyla ilgili rüşvet verdi. Amaç, tamamen Siri'nin algoritmasını bozmak ve Not Like Us'ı ön plana çıkarmaktı. Apple tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bu iddia, pek çok kişi tarafından oldukça anlamsız ve saçma bulunuyor. Aslına bakacak olursak Drake bile bu iddiaya tam olarak inanmıyor gibi görünüyor çünkü haberimizin başında da dediğimiz gibi Apple'a açılmış resmî bir dava yok.