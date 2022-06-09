Yunanistan'da İlk Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili uzmanlar endişelenecek bir durum olmadığını söylese de biz yine de her vaka haberinde küçük bir panik yaşıyoruz. Üstelik virüsün gittikçe yayılması da bu paniği artırmaya devam ediyor. Yine benzer bir haber ise bu defa çok yakınımızdan geldi ve komşumuz olan Yunanistan'da ilk vakanın tespit edildiği açıklandı.

Yaklaşık 1 ay kadar önce, sizlere Maymun Çiçeği virüsünün Avrupa’da yayılmaya başladığından bahsetmiştik. Avrupa’da çok sayıda ülkede onlarca vaka görülen virüsle ilgili özellikle ilk günlerde pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Bizde bu iddiaların bazılarını sizler için bir araya getirmiş ve artan vakalarla ilgili endişelenecek bir durumda olup olmadığımızı aktarmıştık. Koruyucu aşısı ve tedavisi bulunan virüsle ilgili henüz endişelenecek bir durum söz konusu değil. Ancak yine de geçtiğimiz günlerde İstanbul’da virüs şüphesi taşıyan 3 kişi olduğu haberleri bile panik yaratmaya yetmişti. Bu kez de benzer bir haber komşu ülkemiz Yunanistan’dan geldi.

Yunanistan’ın ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yunanistan’ın ulusal sağlık ajansı olan EODY’nin yaptığı açıklamayla, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi. Virüs şüphesi taşıyan kişinin gerekli testlerinin yapıldığı ve testlerin pozitif sonuç verdiği açıklandı. Maymun çiçeği virüsü taşıyan hastanın, yakın bir zamanda Portekiz’e seyahat ettiği ve sıklıkla yurt dışı seyahatinde bulunduğu bildirildi.

Maymun çiçeğine yakalanan erkek hastanın durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi. Şu anda herhangi bir endişelenecek durum olmadığını açıklayan uzmanlar, gerekli tedavilerin uygulanmaya başlandığını bildirdi.