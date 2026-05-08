Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 8-11 Mayıs tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.
Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.
Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|FOUNDRY
|14.99$
|The Midnight Walkers
|20.99$
Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?
- Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
- Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
- Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.