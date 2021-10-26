Netflix'in kısa sürede fenomen hale gelen dizisi Squid Game'in senaristi, dizi ve Netflix ile ilgili konuştu. Yaptığı açıklamalarda Netflix'in kendisine herhangi bir ikramiye vermediğini söyleyen Hwang Dong-hyuk, Squid Game'le pek de zengin olmadığını ifade etti.

Netflix'in çevrimiçi dizi ve film sektörünü adeta kasıp kavuran dizisi Squid Game'in ardındaki isim olan Hwang Dong-hyuk, The Guardian'a bir röportaj verdi. Ortaya çıkardığı eserle ilgili konuşan senarist, Netflix'le ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Dong-hyuk, Netflix'in kendisine herhangi bir ikramiye vermediğini ve Squid Game nedeniyle zengin de olmadığını belirtti.

"O kadar da zengin değilim. Ama yeteri kadar param var. Masaya yemek koyabilecek kadar var. Netflix bana bir ikramiye ödüyor değil ya. Orijinal kontrat neyse ona göre ödeme aldım." şeklinde konuşan Hwang Dong-hyuk, bu duruma sanki biraz içerlemiş gibi görünüyor.

"Modern kapitalizm hakkında bir mesaj vermek istedim''

İzleyenler bilir; Squid Game aslında kapitalizme yönelik bir tepki olarak doğmuştur. İşte The Guardian'a bununla ilgili de konuşan Hwang Dong-hyuk, "Mevcut ekonomik düzeninin adil olmadığını düşünüyorum. Dünyanın yüzde 90'ı da böyle düşünüyor. Pandemi sırasında yoksul ülkeler halklarını aşılatamadı. Sokaklarda virüsü kapıyor hatta ölüyorlar. Dizide modern kapitalizm hakkında bir mesaj vermek istedim." diyerek, amacına ulaşmış gibi görünüyor.

Bloomberg, geçtiğimiz günlerde Squid Game ve Netflix'in arasındaki ilişki ile ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Bir Netflix çalışanının sızdırdığı söylenen belgelere göre Netflix, Squid Game ile 891 milyon dolar kazandı. Dizi, dünyaya büyük bir mesaj vermek istemiş olsa da modern kapitalizmle ilgili çarpıcı bir örneğe kanlı canlı tanıklık etmemizi sağladı...