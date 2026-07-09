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Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Biri Olan Dune: Part 3'ten Fragman Geldi!

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Bu yıl en çok beklenen yapımlardan olan Dune: Part 3'ten fragman geldi. Film, üçlemeyi epik bir şekilde sonlandıracak.

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Biri Olan Dune: Part 3'ten Fragman Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yaşayan en iyi yönetmenlerden biri olan Denis Villeneuve’nin Frank Herbert’ün aynı isimli kitaplarından uyarladığı Dune filmleri, ilk olarak 2021 yılında çıkış yapmıştı. Şimdiye kadar çıkan iki film de birbirinden iyiydi ve dünya çapında çok büyük ilgi görüyordu. Bu yüzden de önümüzdeki aylarda vizyona girecek Dune: Part 3 filmi yılın en çok beklenen filmerinden biri olmayı başarmıştı.

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Şimdi ise heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Dune: Part 3 filminden yepyeni bir fragman bizlerle buluştu. Fragman, üçlemenin son filmi olacak yapımda bizi nelerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Yine insanları sinemaya çekecek epik bir film geliyor diyebiliriz.

Dune: Part 3 yeni fragmanı

Filmde Paul Atreides’in geri döndüğünü ancak artık her şeyin çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Öyle ki yapım, ikinci filmden tam 17 yıl sonrasında geçecek ve Paul’un imparator olarak yaşadıklarının ve yaptıklarının sonuçlarını gösterecek. Fragmana baktığımızda her şeyin çok iyi gitmediğini, karanlık ve savaş dolu zamanların geldiğini görebiliyoruz. Yapım, Dune: Messiah kitabından esinlenecek ve Villeneuve’nin seride yönettiği son film olacak.

Dune: Part 3’ün kadrosu da âdeta yıldızlar geçidi. Timothee Chalamet, başrolde Paul Atreides olarak geri dönüyor. Onun yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa gibi birbirinden ünlü isimler de yer alacak.

Dune: Part 3 filmi, 18 Aralık 2026 tarihinde dünya çapında sinemalarda vizyona girecek.

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