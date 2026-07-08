Şaka Gibi Ama Gerçek: Rusya'da "Korsan" BMW'ler Üretilip Satılıyor!

BMW'nin Rusya'dan çekilmesinden sonra fabrikada kalan parçalar, Çin'den getirilen kaçak parçalarla birleştiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası pek çok otomotiv şirketi gibi BMW de tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etmişti.

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Sonrasında Ruslar, Kaliningrad’daki fabrikada kalan parçaları görünce "Neden bunları birleştirmeyelim ki?" demiş olacaklar ki BMW’den habersiz korsan üretime başladılar. Üstelik bu araçları "Zaman Makinesi" etiketiyle pazarlıyorlar.

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Sıfır ama eski kasa

İşin en eğlenceli ve tuhaf kısmı da burada başlıyor. Rus internet sitelerinde boy gösteren X5, X6 ve X7 model SUV’lar, ruhsatta 2025 veya 2026 model olarak görünüyor ancak şöyle bir sorun var. Araçlar, BMW’nin dünya genelinde yaptığı yeni tasarıma değil, 2022 öncesi eski kasaya sahip. Fabrika, ambargo nedeniyle eksik kalan kablo ve hortum gibi parçaları yerel tedarikçilerden ya da Çin’den uydurarak bir şekilde arabayı yürütmeyi başarmış.

BMW ise bu durumdan hiç memnun değil. Alman üretici, uzun süre depoda bekleyen parçaların ve uydurma bileşenlerin sürüş güvenliğini tehlikeye attığı konusunda sert uyarılarda bulunuyor.

Ucuz etin yahnisi diyebilir miyiz?

Resmî kanallardan bağımsız üretilen bu "çakma" 2026 model X6’lar, Rusya’da yaklaşık 11.9 milyon rubleye (yaklaşık 140 bin dolar) alıcı buluyor. Çin üzerinden kaçak getirilen orijinal bir yeni kasa X6’nın fiyatı ise 17.3 milyon rubleyi buluyor.

Aradaki devasa fiyat farkına rağmen 2025 yılında Rusya'da satılan 16 binden fazla BMW içinden sadece 145 tanesi bu korsan fabrikadan çıktı. Anlayacağınız Rus halkı da bu korsan araçlara pek yeltenmiyor gibi.