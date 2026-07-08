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Türkiye’de Üretilecek Dacia Striker Resmen Tanıtıldı! İşte Harika Tasarımı ve Özellikleri

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Türkiye'de Bursa'da üretilecek yeni C segment otomobil Dacia Striker resmen tanıtıldı. Hem özellikleri hem de tasarımı dikkat çekiyor.

Türkiye’de Üretilecek Dacia Striker Resmen Tanıtıldı! İşte Harika Tasarımı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde de en çok ilgi gören otomobil markalarından biri olan Dacia, iddialı yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek yeni Striker modeli resmen tanıtıldı. Striker, OYAK ve Renault Group'un 400 milyon euroluk yatırımının son halkası olarak karşımıza çıkıyor.

Milano’da tanıtılan yeni Striker model, C segmentinde konumlanan crossover tipinde bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Peki tasarımından teknik özelliklerine kadar her detayıyla dikkat çeken yeni Striker neler sunuyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

İçerikten Görseller

Türkiye’de Üretilecek Dacia Striker Resmen Tanıtıldı! İşte Harika Tasarımı ve Özellikleri
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Karşınızda Dacia Striker

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Striker modeli, 4.62 metre uzunluğuna sahip bir otomobil. Modern ve şık bir görünümle geldiğini söyleyebiliriz. Bir SUV ve station wagon birleşimi gibi bir havası olan otomobilin 4x4 versiyonunda yerden yüksekliği tam 20 santimetreye kadar ulaşıyor. Toplam yüksekliğinin 1.53 metre sınırında kalması ise onun Bigster modeline kıyasla daha alçak, sportif ve kompakt görünmesini sağlıyor. Agresif gövde tasarımı, yeni aydınlatmaları, pikselli ön ızgara da diğer dikkat çeken kısımlarından.

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Bursalı Dacia Striker, zengin motor çeşitliliğiyle gelecek. Aracın Yeni Dacia Striker, sürüş konforunu artıran "AutoHold" sistemini standart donanım listesinde sunan ilk Dacia olduğunu belirtelim. Hibrit teknolojisinin en güçlü temsilcisi olan "Striker Hybrid 155" versiyonunda, 1.8 litrelik 4 silindirli benzinli motor iki adet elektromotor ile eşleştiriliyor. Toplamda yaklaşık 155 beygir güç üreten bu sistem, elektrikli motorların ihtiyaç duyduğu enerjiyi 1.4 kWh kapasiteli bir bataryadan çekiyor.

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Çevre dostu ve ekonomik bir diğer alternatif ise "Mild Hybrid-G 140" adını taşıyor. Bu versiyon, 48 voltluk hafif hibrit mimarisini 1.2 litrelik üç silindirli bir motor ve LPG teknolojisiyle harmanlıyor. Ailenin en üst basamağında ise performans ve arazi yeteneklerini birleştiren "Striker Hybrid 4x4" var. Bu sistemde, ön aksı besleyen 140 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litrelik hafif hibrit bir motor bulunuyor. Arka aksta ise bağımsız olarak görev yapan, 31 beygir güç ve 87 Nm tork üreten bir elektromotor konumlandırılmış.

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İç mekâna geldiğimizde de modernleşmenin devam ettiğini görüyoruz. Önde ilk kez "Starkle" adı verilen özel bir kumaş malzeme kullanılmış. Ortada 10.1 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı var. Üst düzey sistemde; gerçek zamanlı trafik bilgilerini içeren bağlantılı navigasyon hizmeti, sekiz yıllık harita güncelleme desteği ve altı hoparlörle desteklenen Arkamys 3D ses sistemi standart olarak geliyor. Ayrıca Dacia modellerinin imzası haline gelen "YouClip" kanca sistemi de doğrudan Striker’ın kabinine entegre edilmiş durumda. Bagaj hacminin 600 litre olduğunu belirtelim.

Türkiye’de üretilecek yeni Dacia Striker modelinin ne zaman yollarda olacağı ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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