NASA astronotu Doug Hurley'nin paylaşmış olduğu bir Dünya fotoğrafında yıldızların gözükmemesi, düz Dünyacıların tepkisini çekti. Fotoğrafta yıldızların gözükmemesini fotoğrafın photoshop ürünü olduğuna kanıt gösteren komplo teorisyenleri, NASA'nın yalan söylediğini iddia ettiler.

NASA’ya bağlı bir astronot olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevine devam eden Doug Hurley, Twitter hesabı üzerinden yeni bir fotoğraf paylaştı. Hurley’nin “Yörüngede geçen gecelerde bu manzarayı izlemekten asla yorulmam” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafta ISS’ten çekilmiş eşsiz bir Dünya manzarası bulunuyordu.

Fotoğraf, uzay tutkunları için eşsiz bir manzara sunarken komplo teorisyenleri için de bir açık kapı bırakmıştı. Hurley’nin paylaştığı fotoğrafta hiç yıldız gözükmüyordu ve düz Dünya teorisyenleri bu detaydan yola çıkarak fotoğrafın aslında bir photoshop ürünü olduğunu Hurley’nin takipçilerine yalan söylediğini belirttiler.

45 binin üzerinde beğeni, 550 yanıt alan tweete tepkiler genellikle olumluydu. Buna rağmen aradan bazı çatlak sesler de çıkmadı değil. Tweete gelen yanıtlara tıkladığımızda en üstte bir “Where are the stars?” (Yıldızlar nerede?) sorusu olduğunu görüyoruz. Aşağıya indikçe yıldızların görünmemesi ve fotoğrafın aslında bir photoshop ürünü olduğu ile ilgili daha fazla yanıt görebiliyoruz.

Sahi, yıldızlar nerede?

Gözlerimiz, gelişmiş biyolojik sistemler olduklarından geceleri bol ışıklı ortamlarda dahi bazı parlak yıldızları rahatlıkla görebiliriz. Bununla birlikte kameralar, ‘görüntüleme’ konusunda gözlerimize kıyasla çok daha ilkel sistemler. Bu nedenle geceleri kadraja parlak bir nesne girdiğinde kameralarınız yıldızları görüntüleyemez.