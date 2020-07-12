İyileşen Koronavirüs Hastalarının Sayısı 7,5 Milyonu Geçti

Yeni tip koronavirüs verilerinin derlendiği web sitesi Worldometer verilerine göre dünya genelinde iyileşen koronavirüs hastalarının sayısı 7,5 milyonu geçti. Bununla birlikte dünya genelinde şu ana kadar 12 milyon 926 bin 251 kişiye koronavirüs tanısı kondu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak pandemi hâlini aldı. Çeşitli konular için gerçek zamanlı istatistikler sağlayan web sitesi ‘Worldometer’ verilerine göre 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılan virüs, şu ana dek 12 milyon 926 bin 251 kişiyi enfekte ederken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 570 bine dayandı.

Öte yandan hastalığı atlatıp sağlığına kavuşan hastaların sayısında da son dönemlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Paylaşılan son verilere göre ise dünya genelinde hastalığı atlatanların sayısı 7 milyon 529 bin 774’e ulaştı. Bununla birlikte dünya genelinde şu anda toplam 8 milyon 98 bin 872 vaka iyileşme ya da vefat nedeniyle kapanırken devam eden 4 milyon 827 bin 379 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde en fazla koronavirüs hastasının iyileştiği ilk 10 ülke:

Dünya genelinde en fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri (1 milyon 501 bin 866) Brezilya (1 milyon 213 bin 512) Hindistan (546 bin 379) Rusya (501 bin 61) Şili (281 bin 114) İran (219 bin 993) Peru (214 bin 152) İtalya (194 bin 928) Türkiye (193 bin 217) Almanya (184 bin 500)

Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son verilere göre şu ana kadar toplam 211 bin 981 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Hastalardan toplam 5 bin 344’ü vefat ederken, 193 bin 217’si ise sağlığına geri kavuştu.