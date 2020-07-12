E-Ticaret Sitesi Wayfair’de Çocuk Ticareti Yapıldığı İddiası

ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünlerin on binlerce dolar fiyatla Wayfair'de satışa çıkarılması, sosyal medyanın gündem maddesi hâline geldi. Patlak veren skandal olayın ardından, dünyaca ünlü e-ticaret sitesi üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddia edildi.

2002 yılından beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli bir e-ticaret sitesi olan Wayfair, ABD’de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünleri satmasıyla tüm dünyanın ilgi odağı hâline geldi. Dünya genelinde sosyal medyayı sallayan iddialara göre e-ticaret sitesi üzerinden çocuk ticareti yapılıyor. Üstelik bu iddialar, oldukça sağlam kanıtlara dayanıyor.

Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan lüks dolaplara, çekmecelere, yastıklara ve diğer ürünlere kaybolan çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde fiyatlarla satıldığından bahsediliyor.

Wayfair’de kayıp çocukların isimleriyle listelenen ürünlere on binlerce dolar ücret isteniyor:

Örneklerle açıklamak gerekirse yukarıdaki görsel, Wayfair’de satılan iki kapılı basit bir dolabı gösteriyor. Başka sitelerde 300 dolara satın alınabilen ancak Wayfair’de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listelenen bu dolabın, ABD’de 13 Mayıs’tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.

Benzer şekilde yukarıda yer alan diğer görselde ise aynı dolap, bu kez Samiyah 5 adıyla 12.899,99 dolardan listeleniyor. Bu dolabın ismininse Ohio’da kaybolan 17 yaşındaki Samiyah Mumin adlı bir başka çocukla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

Wayfair’de kayıp çocukların isimleriyle listelenen ürünler bu kadarla sınırlı değil. Site üzerinde yine kayıp çocukların isimleriyle satışa sunulan ve on binlerce dolar ücret istenen birçok ürün bulunuyor. Bu ürünlerden bir diğeriyse 10.046,99 dolar fiyatla listelenen bir yastık. Yalnızca tek bir yastığa ya da basit bir dolaba bu kadar ücret istenmesi ise sosyal medyada dolaşan iddiaları bir hayli güçlendiriyor.

Ürün isimlerinin, şebeke içi şifreleme taktiği olabileceğinden şüpheleniliyor:

Geçtiğimiz gün ABD’de patlak veren skandal olay, kısa sürede dünya genelinde büyük ses getirdi. Basit bir yastık ya da başka bir sitede 300 dolara listelenen bir dolap için on binlerce dolar istenmesi, üstelik bu ürünlerin her birinin kayıp çocuk isimleriyle listelenmesi, ürün isimlerinin şebeke içi bir şifreleme taktiği olabileceğini akıllara getirdi.

Skandal olayın patlak vermesinin ardından binlerce kişi, Wayfair’de yer alan şüpheli ilanların şifrelerini çözüp sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bir örnek vermek gerekirse, yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Wayfair’de 99 bin dolardan listelenen ve hiçbir özelliği olmayan 2 duvar tablosunun ürün kodunu Yandex’te aratınca, küçük bir kız çocuğunun fotoğrafları çıkıyor.

Konuyla ilgili Wayfair’den açıklama geldi:

Olayın patlak vermesinin ardından son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, söz konusu ürünlerin makul fiyatlarla listelenen endüstriyel ürünler olduğunu ancak sistemde bir problem oluştuğunu ve ürünlerin silineceğini söyledi.

Bu noktada işin garip tarafı, fiyatı düşürülen ürünlere girip isim bölümüne kaçırılan çocukların isim ve soyismi yazıldığı anda sistemin otomatik olarak tekrar on binlerce dolar yazmaya başlaması. Bir Twitter kullanıcısı, bunun Wayfair’in kodlama algoritması olduğunu ve sistemin bu şekilde yazıldığını söylüyor.

Wayfair’de Neriah, Yaritza, Alyvia ve Samiyah gibi kayıp çocukların isimleriyle listelenen pek çok ürüne şu anda ulaşılamıyor. Sosyal medyada yankıları hâlen devam eden skandal iddialarla ilgili ilerleyen günlerde yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.