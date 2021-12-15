Dünya Sağlık Örgütü’nden Endişelendiren 'Omicron' Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının eşsiz bir hızda yayıldığını söyleyerek varyantın muhtemelen şu anda daha fazla ülkede olduğunu belirtti. Dr. Tedros, 77 ülkede tespit edilmesine rağmen bazı ülkelerde henüz tespit edilmemiş olabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünya, koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden korku haline bürünmüştü. Omicron’un Delta varyantına göre daha hızlı yayıldığı ifade edilirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamayla yeniden dünyayı sarstı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugüne kadar 77 ülkede tespit edildiği açıklanan (Türkiye’de de edilmişti.) Omicron varyantının muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu, henüz tespit edilmemiş olduğunu söyledi. Dr. Tedros, varyantın eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığını vurguladığı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir”

“Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir.”

İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika’da tespit edilen varyant, pek çok ülkenin yeniden uluslararası COVID-19 önlemlerini geri getirmesine neden oldu. Bu varyanta karşı en büyük silahınsa elbette aşı olduğu açıklandı. Dr. Tedros ise yaptığı son açıklamada dünya çapındaki aşı eşitsizliğine dikkat çekti.

Tedros, bazı ülkelerin üçüncü doz aşıları yaparken, bazı ülkelerde toplumun önemli bir kısmının bir doz aşıya bile erişemediğini ifade etti. Bununla birlikte Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun Omicron’a karşı diğer varyantlara göre daha az etki gösterdiğini, ancak üçüncü dozun önemli olduğunu söyledi:

“Ağır hastalanma riski düşük olan gruplara üçüncü doz yapılması, dünyanın başka yerlerinde hayati riski daha yüksek olan fakat aşıya henüz erişememiş kişilerin hayatını tehlikeye atıyor.”