Yapay zekânın video üretme yeteneği, dünya ünlü yapımları yeniden oluşturmak için kullanıldı. Ortaya çıkan ultra gerçekçi görüntüler, görülmeye değerdi...

Yapay zekâ, son dönemlerde özellikle de video alanında kendini daha sık göstermeye başladı. Sora gibi yapay zekâ araçları, ultra gerçekçi görüntüler oluşturma noktasında oldukça iyi işler çıkarıyor.

İnternette "demonflyingfox" ismiyle paylaşımlar yapan bir kullanıcı da yapay zekânın video oluşturma yeteneklerinden faydalanarak, çarpıcı projeler oluşturdu. Dünyaca ünlü yapımları 1950'li yıllarda çekilmiş gibi yeniden oluşturan demonflyingfox, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başardı.

The Simpsons efsanesi, yeniden oluşturulan yapımlar arasında

demonflyingfox tarafından hayata geçirilen projelerden biri, dünyaca ünlü The Simpsons. Yapay zekâ ile üretilen görüntüler, ultra gerçekçi yapısıyla dikkat çekiyor. demonflyingfox, oluşturduğu videonun Super Panavision 70 isimli kamerayla çekilmiş gibi gösterilmesini de sağladı.

Başka bir projede ise Family Guy'ı görüyoruz

demonflyingfox'un videoları, daha birkaç günlük olmalarına rağmen yüz binlerce kez görüntülendiler. Bu videolardaki her şeyin yapay zekâ ile oluşturulduğunu, karakterlerin gerçek insanlar olmadığını bir kez daha vurgulayalım.

Breaking Bad, 1950'li yıllarda çekilse nasıl olurdu?

Yapay zekâ ile oluşturulan bir diğer efsane de dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Breaking Bad. Görüntüler gerçekten de dikkat çekici.

demonflyingfox'un resmî YouTube kanalında bunlara benzer pek çok yeniden yapım içerik bulunuyor. Diğer içeriklere de göz atmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.