Her ne kadar zenginlik çoğu zaman şatafatı beraberinde getirse de bazı milyarderlerin kullandığı otomobiller sizleri fazlasıyla şaşırtacak.

Bazı ünlü milyarderler ve şirket sahipleri, kazandıkları parayla çok da bağdaşmayan bir hayat tarzını tercih ediyorlar. Bugün sizler için ünlü milyarderleri ve kullandıkları mütevazi araçları listeledik. Alice Walton Mesleği: Wal-Mart'ın yönetim kurulu üyesi

Serveti: 43.5 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: 2006 Ford F-Serisi Larry Page Mesleği: Google'ın temel algoritmalarının geliştiricisi.

Serveti: 50.3 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius Sergey Brin Mesleği: Arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu.

Serveti: 49 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius Steve Ballmer Mesleği: Microsoft'un 1986 daki 1.0 reklamına çıkan kişi ve Microsoft'un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan Amerikan iş adamı.

Serveti: 43.1 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Ford Fusion Jim Walton Mesleği: Wal-Mart alışveriş zincirlerinin kurucusu founder Sam Walton'un oğlu Arvest Bank adındaki bankanın yöneticisidir.

Serveti: 40 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Dodge Dakota Paul Allen Mesleği: 1975'te Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran kişidir.

Serveti: 21.7 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Mazda B-serisi Steve Wozniak Mesleği: ABD doğumlu bilgisayar mühendisidir.

Serveti: 100 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Chevy Bolt Mark Zuckerberg Mesleği: Facebook'un kurucusu

Serveti: 69.5 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Honda Fit Warren Buffet Mesleği: Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır.

Serveti: 91.1 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Cadillac Jeff Bezos Mesleği: Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı.

Serveti: 144.3 milyar dolar

Tercih ettiği otomobil: Honda Accord Listenin devamında yer alan milyarderlere ve otomobillerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-milyarderlerin-otomobilleri-bazisi-o-kadar-ucuz-ki-41020610?p=2

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