Bazı ünlü milyarderler ve şirket sahipleri, kazandıkları parayla çok da bağdaşmayan bir hayat tarzını tercih ediyorlar. Bugün sizler için ünlü milyarderleri ve kullandıkları mütevazi araçları listeledik.
Alice Walton
- Mesleği: Wal-Mart'ın yönetim kurulu üyesi
- Serveti: 43.5 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: 2006 Ford F-Serisi
Larry Page
- Mesleği: Google'ın temel algoritmalarının geliştiricisi.
- Serveti: 50.3 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius
Sergey Brin
- Mesleği: Arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu.
- Serveti: 49 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius
Steve Ballmer
- Mesleği: Microsoft'un 1986 daki 1.0 reklamına çıkan kişi ve Microsoft'un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan Amerikan iş adamı.
- Serveti: 43.1 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Ford Fusion
Jim Walton
- Mesleği: Wal-Mart alışveriş zincirlerinin kurucusu founder Sam Walton'un oğlu Arvest Bank adındaki bankanın yöneticisidir.
- Serveti: 40 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Dodge Dakota
Paul Allen
- Mesleği: 1975'te Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran kişidir.
- Serveti: 21.7 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Mazda B-serisi
Steve Wozniak
- Mesleği: ABD doğumlu bilgisayar mühendisidir.
- Serveti: 100 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Chevy Bolt
Mark Zuckerberg
- Mesleği: Facebook'un kurucusu
- Serveti: 69.5 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Honda Fit
Warren Buffet
- Mesleği: Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır.
- Serveti: 91.1 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Cadillac
Jeff Bezos
- Mesleği: Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı.
- Serveti: 144.3 milyar dolar
- Tercih ettiği otomobil: Honda Accord
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