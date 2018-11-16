Dünyaca Ünlü Milyarderlerin Kullandıkları Aşırı Mütevazı Otomobil Modelleri

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Her ne kadar zenginlik çoğu zaman şatafatı beraberinde getirse de bazı milyarderlerin kullandığı otomobiller sizleri fazlasıyla şaşırtacak.

Bazı ünlü milyarderler ve şirket sahipleri, kazandıkları parayla çok da bağdaşmayan bir hayat tarzını tercih ediyorlar. Bugün sizler için ünlü milyarderleri ve kullandıkları mütevazi araçları listeledik.

Alice Walton

  • Mesleği: Wal-Mart'ın yönetim kurulu üyesi
  • Serveti: 43.5 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: 2006 Ford F-Serisi

Larry Page

  • Mesleği: Google'ın temel algoritmalarının geliştiricisi.
  • Serveti: 50.3 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius

Sergey Brin

  • Mesleği: Arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu.
  • Serveti: 49 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Toyota Prius

Steve Ballmer

  • Mesleği: Microsoft'un 1986 daki 1.0 reklamına çıkan kişi ve Microsoft'un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan Amerikan iş adamı.
  • Serveti: 43.1 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Ford Fusion

Jim Walton

  • Mesleği: Wal-Mart alışveriş zincirlerinin kurucusu founder Sam Walton'un oğlu Arvest Bank adındaki bankanın yöneticisidir.
  • Serveti: 40 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Dodge Dakota

Paul Allen

  • Mesleği: 1975'te Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran kişidir.
  • Serveti: 21.7 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Mazda B-serisi

Steve Wozniak

  • Mesleği: ABD doğumlu bilgisayar mühendisidir.
  • Serveti: 100 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Chevy Bolt

Mark Zuckerberg

  • Mesleği: Facebook'un kurucusu
  • Serveti: 69.5 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Honda Fit

Warren Buffet

  • Mesleği: Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır.
  • Serveti: 91.1 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Cadillac

Jeff Bezos

  • Mesleği: Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı.
  • Serveti: 144.3 milyar dolar
  • Tercih ettiği otomobil: Honda Accord

Listenin devamında yer alan milyarderlere ve otomobillerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-milyarderlerin-otomobilleri-bazisi-o-kadar-ucuz-ki-41020610?p=2
Etiketler: otomobil, milyarder
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