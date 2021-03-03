Alman üreticilerin damga vurduğu Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının finalistleri açıklandı. Yarışmanın geneline baktığımızda Alman, Japon ve Güney Koreli modellerin öne çıktığını, Avrupalı modellerin ise geride kaldığını söylemek mümkün.

2021 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) yarışmasının finalistleri açıklandı. Alman otomotiv devlerinin damga vurduğu yarışmada BMW ve Kia’nın iki modeli birden finale kalmayı başarmış durumda. Açıklanan 10 finalistten 5’i Alman üreticilere aitken; 3’ü Japon, 2’si Güney Koreli üreticilere ait.

Audi A3, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW 4 Serisi, Mercedes-Benz GLA ve Volkswagen ID.4, yarışmanın finalistleri arasında yer alan Alman otomobiller olurken; Honda e, Mazda MX-30 ve Toyota Yaris Japon finalistler, Kia’nın K5/Optima ve Sorento modelleri ise Güney Koreli finalistler oldu.

Yılın Otomobilleri yarışmasına Alman, Japon ve Güney Koreli otomobiller damga vurdu

Dünyada Yılın Şehir Otomobili kategorisinde Honda Jazz/Fit, Honda e, Toyota Yaris, Hyundai i10 ve Hyundai i20 modelleri yarışırken, finalistlerin tamamının Japon ve Güney Koreli otomobiller olması dikkat çekti.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili kategorisinde ise İngiliz adaylar olarak Aston Martin DBX ve Land Rover Defender yer alırken; Almanya’dan BMW X6, Mercedes-Benz S-Class ve İsveç’ten Polestar 2 yer aldı.

Kategorisinde Yılın Otomobili ödülünü kazanan modeller nisan ayında açıklanacak

Dünyada Yılın Performans Aracı kategorisine baktığımızda Toyota GR Yaris’in Alman modellere rakip tek Asyalı model olduğunu görüyoruz. Bu kategorideki diğer adaylar ise Audi RS Q8, BMW M2 CS, BMW X5 M/X6 M ve Porsche 911 Turbo olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında yer alan tüm otomobiller aynı zamanda Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı ödülüne de aday oluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi tüm otomobiller final aşamasına kalamıyor. Açıklanan listeye göre bu yıl Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı ödülü için finalde Honda e, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Polestar 2 ve Porsche 911 Turbo yarışacak.

Önümüzdeki süreçte tüm finalistler jüri tarafından değerlendirilecek ve her kategorideki en iyi üç otomobil, mart ayı sonlarında açıklanacak. Nisan ayına geldiğimizde ise tüm kategorilerde tek bir kazanan model belli olacak.