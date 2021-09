Espor günümüzde gittikçe daha da yaygınlaşan bir spor dalı olmaya devam ediyor. Teknolojinin ilerlemesi ve yeni neslin bu gelişmelere ayak uydurması ile ilerlemesine ivme kazandıran espor, birçok oyunda turnuvalar düzenlenmesini de sağlıyor.

Her ne kadar eski nesiller, esporu ve özellikle oyunları büyük bir zaman kaybı olarak nitelendirseler de, espor, şimdiye kadar dünyada en hızlı büyüyen spor dalı olarak biliniyor. Oyun sektörünün rekabetçi kolu olan espor, gün geçtikçe büyük izleyici kitleleri, inanılmaz ödül havuzları ve seçkin oyuncuların tutkularını kariyere dönüştürmelerini sağlayan büyük sponsorluklar toplamaya devam ediyor. Esporun 2022 yılına kadar yılda 1,79 milyar dolarlık bir sektör olacağı da ön görülüyor.

Espor, birçok farklı türde, birçok oyunu içeriyor. Ağırlıklı olarak battle royale, shooter ve MOBA oyunlarının turnuvalarının yapıldığı bu sektörüde Tekken 7, Mortal Kombat ya da Rocket League gibi oyunları da görebiliyoruz. Dünya çapında turnuvaları yapılan ve en büyük ödül havuzuna sahip en iyi espor oyunlarını sizler için listeledik. Şimdiden iyi oyunlar.

Dünya Çapındaki En İyi 8 Espor Oyunu

League of Legends

PUBG: Battlegrounds

Counter Strike Global Offensive

Dota 2

Fortnite

Overwatch

Call of Duty

Hearthstone

Dünyanın en çok bilinen MOBA'larından League of Legends

Ödül Havuzu 2020: 9.000.000$

Ortalama İzleyici 2019: 170k-250k

En Yüksek İzleyici: 3,9 milyon (League of Legends Worlds 2019)

Riot Games'in oynaması ücretsiz, çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası olan League of Legends, basitçe söylemek gerekirse, piyasada oynayabileceğiniz en iyi MOBA oyunlarından biri. League of Legends’ın oynanışı, kule savunması, gerçek zamanlı strateji ve takım savaşları gibi eğlenceli unsurlar içeriyor. League of Legends'ın erişilebilirliği öne çıkan özelliklerinden biri, ancak bu, karmaşık temel oyun öğelerinden yoksun olduğu anlamına gelmiyor. Beceri atışları, bekleme süreleri, benzersiz yetenekler ve takım çalışması, League of Legends'ı MOBA oyunlarının yüzü haline getiriyor ve Dota 2 ve Heroes of the Storm'un beğenisini geride bırakıyor. E-spor açısından Riot Games, bu unvanı League of Legends Şampiyona Serisi aracılığıyla destekliyor. League of Legends’ın turnuvası, 2 milyon doların üzerinde bir ödül havuzuna sahip.

Sevilen Battle Royale PUBG: Battlegrounds

Açık dünya hayatta kalma veya birinci şahıs nişancı türlerindeki diğer birçok oyun gibi, PUBG'nin birincil amacı hayatta kalan son oyuncu olmak. Açık dünya oyunlarının en iyi yönlerinden bazılarını alıp, onu iyi bir birinci şahıs nişancının mekanikleriyle birleştiren PUBG: Battlegrounds, kendine sadık bir oyuncu kitlesi barındırıyor.

PUBG: Battlegrounds’da çok iyi bir denge de bulunuyor. Haritaya herkes aynı anda atlıyor, herkes silahsız başlıyor ve tüm oyuncular mavi alanın dışında kalmamaya çalışarak hayatta kalan son kişi olmaya çabalıyor. PUBG: Battlegrounds’ın dünya turnuvası Invitational’ın 2 milyon dolardan fazla bir ödül havuzu bulunuyor.

Valve'in modası geçmeyen oyunu Counter-Strike: Global Offensive

Ödül Havuzu 2022: 20.000.000 $ (öngörülen)

Ortalama İzleyici 2019: 200 bin

En Yüksek İzleyici Sayısı: 1,2 Milyon (IEM Katowice 2019)

Valve’in efsanevi çok oyunculu FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive, 2012 yılındaki çıkışından beri güçlü mirasıyla shooter oyunlarının başında geliyor. Piyasaya sürülmesinin ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hala yerleşik bir çekirdek topluluğu sayesinde modern oyunlara hala kafa tutabiliyor.

Ancak her ne kadar hala çok oynansa da, yeni oyunların grafik kalitesine ne yazık ki yetişemiyor. Yine de birçok insan CS:GO'nun sade deneyiminden ve 1 milyon dolarlık ödüllü Eleague Major yarışmasının da dahil olduğu son derece rekabetçi esporundan keyif alıyor.

Güçlü MOBA oyunlarından: Dota 2

Oyun sektöründe “Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor.” olarak ifade edilen Dota 2, dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarından biri. Oynaması ücretsiz olan bu MOBA’da savaş alanında oyunculara eşlik eden 100’den fazla karakter bulunuyor. Her bir karakterin farklı yetenekleri ve oyuncuya göre değişen oyun stili bulunuyor.

Her ne kadar MOBA türü, oyunun mekaniğine aşina olmayan izleyiciler için esrarengiz olsa da, Dota 2’nin 30 milyon dolardan fazla ödül havuzu, Dota 2 International’ı izlemeye değer bir espor oyunu yapıyor.

12,3 milyon eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapmasıyla ünlenen Fortnite

Ödül Havuzu 2020: Şimdiye kadar 7.000.000 $

Ortalama İzleyici 2019: 150k-200k

En Yüksek İzleyici: 2,3 milyon (Fortnite World Cup 2019)

Fortnite, yenmek için savaş royale oyunudur. Aslında Epic Games, 2020'nin başlarında, oyun içi bir Travis Scott konseri sayesinde Fortnite'ın rekor kıran bir oturumda inanılmaz 12,3 milyon eşzamanlı oyuncuya ev sahipliği yaptığını doğruladı. Fortnite'ın popülaritesi listelerin dışında.

Fortnite, ulaşılabilir oyun modları, parlak ve çılgın grafikler ve mükemmel bir inşaat sistemi dahil olmak üzere çok şey yapıyor. Ufak tefek dövüşler ve mikro dönüşümlerin varlığı deneyimden uzaklaşıyor, ancak oynaması ücretsiz bir oyun olduğu için türün hayranları yine de bir şans vermeli. Fortnite, video oyunları oynanan her platformda oynanabiliyor.

2019'un açılış Fortnite Dünya Kupası, 30 milyon dolarlık ödül havuzuna sahipti.

Eğlenceli bir FPS oyunu olan Overwatch

Ödül Havuzu 2020: 5.000.000 $

Ortalama İzleyici 2020: 30K

En Yüksek İzleyici Sayısı: 1,1 milyon (OWL Büyük Finalleri 2018)

FPS oyunlarının her zaman karanlık ya da gerçekçi olmak zorunda olmadığını kanıtlayan ilk oyunlardan biri olan Overwatch’ın, silah dolu evreninde bile çizgi film eğlencesi sunuyor. Aslında bu kanıtı oyunculara sunan Valve’in Team Fortress 2 oyunuydu, ancak Overwatch bu başlığı çok daha detaylı bir yere getirdi.

Overwatch, birçok kahramanı, sınıfı ve mekanik çeşitlilikleri ile tamamen eğlenceli bir birinci şahıs nişancı oyunu. Böylesine başarılı bir oyun tahmin edildiği gibi oldukça başarılı bir espor sahnesi de geliştridi. Blizzard, Overwatch Dünya Kupası da dahil olmak üzere çeşitli espor girişimleriyle Overwatch rekabet ortamını destekliyor.

Blizzard'ın sevilen serisi Call of Duty

Ödül Havuzu 2020: $6,000,00

Ortalama İzleyici 2020: 50 bin

En Yüksek İzleyici: 189 bin (Call of Duty Championship 2019)

Call of Duty, Activision tarafından Blizzard'ın bir parçası olarak geliştirilen hızlı tempolu bir birinci şahıs nişancı oyunu. Şimdiye kadar yaratılmış en popüler oyun serilerinden biridir olan Call of Duty, her oyuncunun en az bir kere de olsa oynamış olduğu bir oyun. İlk olarak 2003 yılında piyasaya sürülen ve her yıl yeni bir sürümle oyuncuların karşısına çıkan Call of Duty serisinin ilk Dünya Şampiyonası 2013’te yapıldı ve 1 milyon dolarlık bir ödül havuzuna sahipti. Görüntülenme sayısı neredeyse Overwatch ile aynı olan serinin ödül havuzu ise Overwatch’tan daha büyük. Bu da Call of Duty için lige daha uzun vadede güçlü bir bağlılığının simgesi.

World of Warcraft evreninden Hearthstone

Ödül Havuzu 2020: 4.000.000$

Ortalama İzleyici 2019: 70k-100k

En Yüksek İzleyici: 328 bin (Hearthstone Dünya Şampiyonası 2016)

Hearthstone, ilk kez 2014 yılında piyasaya sürülen Blizzard tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir koleksiyon kart oyunu. Oyun, 30 kart destesine ve bir kahramana sahip iki oyuncudan oluşuyor. Oyunun amacı ise diğer kişinin kartlarını yok etmek ve nihayetinde oyunu kazanmak için kahramanlarını yok etmek. Hearthstone, 2018'de 100 milyon oyuncuya ulaşan oyuncu tabanıyla tüm dünyanın en popüler oyunlarından biri. Hearthstone'daki kartlar ve karakterler, Blizzard'ın video oyunu serisi World of Warcraft'a dayanmaktadır.

Hearthstone’un rekabetçi kısmı ise 2014’te piyasaya sürüldükten hemen sonra başladı ve ilk yılında oyun 250.000 dolarlık bir ödül havuzuna sahipti. Rekabet Asya ve Avrupa ile sınırlıydı, ancak oyunun popülaritesi nedeniyle hızla uluslararası bir düzeye yükseldi. 2019'da, bir Hearthstone turnuvası için ortalama izleyici sayısı 50 bin ile 150 bin arasında değişiyordu ve 276 bin izleyici 2019 Hearthstone Dünya Şampiyonası'nda zirveye ulaştı. 2020'de, Coronavirüs pandemisi nedeniyle Hearthstone için yalnızca küçük bir turnuva düzenlendi.