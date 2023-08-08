Dünyanın dört bir yanında sayısını bile tahmin edemeyeceğimiz kadar çok Türk var. Özellikle 21. yüzyılda Türk halkları için kullanılan genel bir ifade var: Türk dünyası. Çok geniş bir coğrafyayı kapsayan Türk dünyasının en batısında Kosova, Karadağ, en doğusunda da Moğolistan yer alıyor.

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