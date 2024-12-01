Piramitler, oldukça heybetli yapılara sahiptir ve her birinin yapılış amacı birbirinden farklıdır. Peki dünyanın hacim olarak en büyük 5 piramidi hangisidir?

Mısır, en büyük piramitlerden birkaçına ev sahipliği yapar ancak dünyanın en büyük 5 piramidi arasında Mısır dışında farklı bölgelerde olanlar da vardır.

Gelin, bu devasa piramitlere göz atalım.

5. Eğik Piramit

Kahire’nin yaklaşık 40 km güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan bu antik piramide, diğer piramitlerden farklı olarak eğimli şekilde yükselen yapısı sebebiyle İngilizce eğik anlamına gelen bent ismi verilir.

Ayrıca tabanından 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit, alüvyonlu ve yumuşak bir maddeden inşa edildiği için bir dönem sağlamlığından endişe edildi. Ancak sonrasında piramidin üst bölümünün açısı, 43 dereceye düşürüldü ve bu sorun ortadan kalktı.

4. Kırmızı Piramit

Mısır’da bulunan bu piramit, 1.694.000 m³ ile hacim olarak dünyanın üçüncü büyük piramididir. Kırmızımsı ve pembemsi kireç taşlarından oluştuğu için bu isim verilmiştir.

Piramidin içi oldukça gariptir. Girişi, Mısır’daki tüm piramitlerde olduğu gibi kuzey tarafındadır. Dış bölge ve iki yer altı geçidi vardır. Odaya inen geçit 80 metre uzunluğundadır. Ayrıca kısa bir tünelle de bağlanmıştır.

3. Kefren Piramidi

Kefren Piramidi veya bir diğer ismiyle Kafre Piramidi, Mısır’ın başkenti Kahire’de, Giza bölgesinde yer alır. Boyu 143,5 metre eğimi ise 53,2’dir. Bu piramit 2.211.096 m³ hacmiyle, Giza kompleksindeki ikinci büyük piramittir.

Ancak Giza piramidi daha alçak bir zeminde olduğundan daha uzun görünür.

2. Keops Piramidi (Büyük Gize Piramidi)

Bu piramit, 230 metre tabanıyla 146 metre yüksekliğe kadar çıkar ve iki milyondan fazla taş bloktan oluşur. Bu taş bloklardan bazıları o kadar devasa büyüklükte ve ağırlıktadır ki günümüz şartlarında onları yerinden oynatmak pek mümkün değildir.

Keops Piramidi, Mısır’ın belirleyici bir sembolü ve dünyanın antik yedi harikasının sonuncusudur.

1. Cholula Büyük Piramidi

Meksika Şehri’nden yaklaşık 100 km uzakta, dünyanın en büyük piramidi yer alır. Cholula de Rivadavia'daki Quetzalcóatl Piramidi, dünyanın en büyük piramidi unvanı için Guinness Dünya Rekoru sahibidir.

Bu antik tapınak, 3,3 milyon m³ ölçülerindedir ve Meryem Ana’ya adanmış bir katolik kilisesi kompleksinin en tepesinde yer alır.

İlginizi çekebilir: