Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticileri Hangi Şirketlere Ait?

Dünyanın en büyük otomobil markaları, genelde birden fazla markanın yer aldığı devasa şirketlerle yönetilir. Bugün sizlere, bu devasa otomobil markalarının hangi ülkeye ve şirkete ait olduğunu açıklayacağız.

Dünyanın en büyük otomobil markalarını birçoğumuz yakından tanıyoruz. Volkswagen, BMW, Toyota gibi pek çok firma otomobil denildiğinde ilk akla gelen firmalar arasında yer alıyor. Peki hangi otomobil markasının hangi şirkete ait olduğunu biliyor musunuz? Mesela Volkswagen AG; Audi, Lamborghini, Porsche gibi çok geniş bir grubun üst kuruluşu. Ya da dünyanın en sağlam otomobillerini ürettiği iddia edilen Volvo'nun, merkezi ve üretimi İsviçre’de olan bir şirket olsa da aslında Çinli bir üst şirkete ait olduğunu biliyor musunuz?

Son yıllarda firmalar tek başlarına üretim yapmak yerine birleşerek daha büyük bir şirketin parçası olmaya başladı. Bizler de sizlere hangi markanın hangi ülkeden olduğunu ve hangi alt markalara sahip olduğunu sizlere aktaracağız. Hazırsanız listemize başlayalım.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin bağlı olduğu ülkeler ve alt markaları

Volkswagen AG

Ülke: Almanya

Yan markalar

Audi

Porsche

Bentley (Birleşik Krallık)

Bugatti (Fransa)

Lamborghini (İtalya)

Seat (İspanya)

Škoda (Çekya)

Scania (İsveç)

Groupe PSA

Ülke: Fransa

Yan markalar

Peugeot

Citroën

Opel (Almanya)

Vauxhall (Birleşik Krallık)

General Motors

Ülke: ABD

Yan markalar

Chevrolet

GMC

Cadillac

FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

Ülke: İtalya - ABD

Yan markalar

Fiat (İtalya)

Alfa Romeo (İtalya)

Chrysler (ABD)

Dodge (ABD)

Jeep (ABD)

Lancia (İtalya)

Ram Trucks (ABD)

Maserati (İtalya)

Ferrari (İtalya)

Geely

Ülke: Çin

Yan markalar

Volvo (İsveç)

Lotus (Birleşik Krallık)

Toyota

Ülke: Japonya

Yan markalar

Lexus

Daihatsu

Subaru

Daimler AG

Ülke: Almanya

Yan markalar

Mercedes-Benz

Mercedes-AMG

BMW

Ülke: Almanya

Yan markalar

Rolls-Royce (Birleşik Krallık)

Mini Cooper

Ford

Ülke: ABD

Yan markalar

Lincoln

Mazda

Ülke: Japonya

Nissan

Ülke: Japonya

Yan markalar

Infiniti (Hong Kong)

Hyundai

Ülke: Güney Kore

Yan markalar

Kia

Mitsubishi

Ülke: Japonya

Honda

Ülke: Japonya

Renault

Ülke: Fransa

Yan markalar

Dacia (Romanya)

AvtoVAZ (Rusya)

Tata Motors

Ülke: Hindistan

Yan markalar

Land Rover (Birleşik Krallık)

Jaguar (Birleşik Krallık)

Aston Martin

Ülke: Birleşik Krallık