Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticileri Hangi Şirketlere Ait?

Dünyanın en büyük otomobil markalarını birçoğumuz yakından tanıyoruz. Volkswagen, BMW, Toyota gibi pek çok firma otomobil denildiğinde ilk akla gelen firmalar arasında yer alıyor. Peki hangi otomobil markasının hangi şirkete ait olduğunu biliyor musunuz? Mesela Volkswagen AG; Audi, Lamborghini, Porsche gibi çok geniş bir grubun üst kuruluşu. Ya da dünyanın en sağlam otomobillerini ürettiği iddia edilen Volvo'nun, merkezi ve üretimi İsviçre’de olan bir şirket olsa da aslında Çinli bir üst şirkete ait olduğunu biliyor musunuz?
Son yıllarda firmalar tek başlarına üretim yapmak yerine birleşerek daha büyük bir şirketin parçası olmaya başladı. Bizler de sizlere hangi markanın hangi ülkeden olduğunu ve hangi alt markalara sahip olduğunu sizlere aktaracağız. Hazırsanız listemize başlayalım.
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin bağlı olduğu ülkeler ve alt markaları
Volkswagen AG
Ülke: Almanya
Yan markalar
- Audi
- Porsche
- Bentley (Birleşik Krallık)
- Bugatti (Fransa)
- Lamborghini (İtalya)
- Seat (İspanya)
- Škoda (Çekya)
- Scania (İsveç)
Groupe PSA
Ülke: Fransa
Yan markalar
- Peugeot
- Citroën
- Opel (Almanya)
- Vauxhall (Birleşik Krallık)
General Motors
Ülke: ABD
Yan markalar
- Chevrolet
- GMC
- Cadillac
FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
Ülke: İtalya - ABD
Yan markalar
- Fiat (İtalya)
- Alfa Romeo (İtalya)
- Chrysler (ABD)
- Dodge (ABD)
- Jeep (ABD)
- Lancia (İtalya)
- Ram Trucks (ABD)
- Maserati (İtalya)
- Ferrari (İtalya)
Geely
Ülke: Çin
Yan markalar
- Volvo (İsveç)
- Lotus (Birleşik Krallık)
Toyota
Ülke: Japonya
Yan markalar
- Lexus
- Daihatsu
- Subaru
Daimler AG
Ülke: Almanya
Yan markalar
- Mercedes-Benz
- Mercedes-AMG
BMW
Ülke: Almanya
Yan markalar
- Rolls-Royce (Birleşik Krallık)
- Mini Cooper
Ford
Ülke: ABD
Yan markalar
- Lincoln
Mazda
Ülke: Japonya
Nissan
Ülke: Japonya
Yan markalar
- Infiniti (Hong Kong)
Hyundai
Ülke: Güney Kore
Yan markalar
- Kia
Mitsubishi
Ülke: Japonya
Honda
Ülke: Japonya
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Renault
Ülke: Fransa
Yan markalar
- Dacia (Romanya)
- AvtoVAZ (Rusya)
Tata Motors
Ülke: Hindistan
Yan markalar
- Land Rover (Birleşik Krallık)
- Jaguar (Birleşik Krallık)
Aston Martin
Ülke: Birleşik Krallık