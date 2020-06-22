Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticileri Hangi Şirketlere Ait?

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Dünyanın En Büyük Otomobil Markaları Aslında Hangi Şirketlere Ait?

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Dünyanın en büyük otomobil markaları, genelde birden fazla markanın yer aldığı devasa şirketlerle yönetilir. Bugün sizlere, bu devasa otomobil markalarının hangi ülkeye ve şirkete ait olduğunu açıklayacağız.

Dünyanın en büyük otomobil markalarını birçoğumuz yakından tanıyoruz. Volkswagen, BMW, Toyota gibi pek çok firma otomobil denildiğinde ilk akla gelen firmalar arasında yer alıyor. Peki hangi otomobil markasının hangi şirkete ait olduğunu biliyor musunuz? Mesela Volkswagen AG; Audi, Lamborghini, Porsche gibi çok geniş bir grubun üst kuruluşu. Ya da dünyanın en sağlam otomobillerini ürettiği iddia edilen Volvo'nun, merkezi ve üretimi İsviçre’de olan bir şirket olsa da aslında Çinli bir üst şirkete ait olduğunu biliyor musunuz?

Son yıllarda firmalar tek başlarına üretim yapmak yerine birleşerek daha büyük bir şirketin parçası olmaya başladı. Bizler de sizlere hangi markanın hangi ülkeden olduğunu ve hangi alt markalara sahip olduğunu sizlere aktaracağız. Hazırsanız listemize başlayalım.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin bağlı olduğu ülkeler ve alt markaları

Volkswagen AG

Ülke: Almanya

Yan markalar

  • Audi
  • Porsche
  • Bentley (Birleşik Krallık)
  • Bugatti (Fransa)
  • Lamborghini (İtalya)
  • Seat (İspanya)
  • Škoda (Çekya)
  • Scania (İsveç)

Groupe PSA

Ülke: Fransa

Yan markalar

  • Peugeot
  • Citroën
  • Opel (Almanya)
  • Vauxhall (Birleşik Krallık)

General Motors

Ülke: ABD

Yan markalar

  • Chevrolet
  • GMC
  • Cadillac

FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

Ülke: İtalya - ABD

Yan markalar

  • Fiat (İtalya)
  • Alfa Romeo (İtalya)
  • Chrysler (ABD)
  • Dodge (ABD)
  • Jeep (ABD)
  • Lancia (İtalya)
  • Ram Trucks (ABD)
  • Maserati (İtalya)
  • Ferrari (İtalya)

Geely

Ülke: Çin

Yan markalar

  • Volvo (İsveç)
  • Lotus (Birleşik Krallık)

Toyota

Ülke: Japonya

Yan markalar

  • Lexus
  • Daihatsu
  • Subaru 

Daimler AG

Ülke: Almanya

Yan markalar

  • Mercedes-Benz
  • Mercedes-AMG

BMW

Ülke: Almanya

Yan markalar

  • Rolls-Royce (Birleşik Krallık)
  • Mini Cooper

Ford

Ülke: ABD

Yan markalar

  • Lincoln

Mazda

Ülke: Japonya

Nissan

Ülke: Japonya

Yan markalar

  • Infiniti (Hong Kong)

Hyundai

Ülke: Güney Kore

Yan markalar

  • Kia

Mitsubishi

Ülke: Japonya

Honda

Ülke: Japonya
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Renault

Ülke: Fransa

Yan markalar

  • Dacia (Romanya)
  • AvtoVAZ (Rusya)

Tata Motors

Ülke: Hindistan

Yan markalar

  • Land Rover (Birleşik Krallık)
  • Jaguar (Birleşik Krallık)
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