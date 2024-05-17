Uykusuzluk ve çeşitli uyku problemleri, günümüzde her yaştan insanın karşılaştığı sorunlar arasındadır. Bunu çözüme ulaştırmak için ise çeşitli yöntemler deneriz ve uykuya daha hızlı dalmak isteriz. Bunlardan en popüleri, şüphesiz koyunları saymaktır.

Söz konusu koyun saymak olduğunda kastedilen elbette gerçek koyunları saymak değildir. Bahsedilen, bir çitin üzerinden sırayla koyunların atladığını hayal etmek ve zihinsel bir egzersiz yapmaktır.

Peki bu yöntem gerçekten işe yarar mı?

Aslına bakarsanız, uyumak için koyun sayma fikri yeni sayılmaz.

Tarihçiler bu fikrin, 12. yüzyıldan beri bizlerle olduğunu düşünür. Şöyle ki Petrus Alfonsi tarafından kaleme alınan Disciplina Clericalis isimli hikâye kitabında, koyun saymanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığına yönelik bir öykü vardır.

İlk kaynağın bu hikâye olup olmadığından emin olamasak da zaman içinde tüm kültürlere bu söylem yayılmıştır. Arka planındaki teori ise hepimizin bildiği gibi koyunların bir çitin üzerinden atlayan basit görüntüsünün uykuya dalmayı kolaylaştırmasıdır.

Öte yandan koyun saymakla ilgili bir araştırma da yapılmıştır.

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu yöntemin işe yarıp yaramayacağını anlamak için uykusuzluk sorunu yaşayanlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirir. 2002 yılındaki bu çalışmada, 41 uykusuz kişi rastgele 3 gruba ayrılır.

Uykusuzluk sorunu yaşayan katılımcılardan, uyku öncesinde istenmeyen düşüncelerle ilgili bilişsel etkinliği azaltmak için farklı yöntemler uygulamaları istenir. 1. grup, kontrol grubu olur ve bu sebeple normal uyku rutinlerine devam eder.

2. gruptan sakin bir doğa manzarası hayal etmeleri istenirken 3. grupta kalanlardan ise bir çitin üzerinden atlayan koyunları saymaları istenir.

Sonuçlar, oldukça şaşırtıcıdır.

2. gruptaki sakin sahneler hayal edenlerin, diğer gecelere göre yaklaşık 20 dakika daha hızlı uyudukları görülür. Fakat koyun sayan gruptaki insanların uykuya dalması, diğer gruplara göre daha uzun sürer. Bu beklenmedik sonuç için ise araştırmacıların çeşitli teorileri vardır.

Görüşlerden ilki, sakin ama ilgi çekici bir sahneyi görselleştirme eyleminin, hayali koyunları tekrar tekrar saymaktan daha fazla zihinsel enerji gerektirdiğidir. Bu harcanan fazladan zihinsel enerji, uykuya hızlı dalmaya yardımcı olmuş olabilir.

Başka bir fikir de koyun sayma eyleminin, bazı insanlar için endişeye yol açabileceği ve uykuya dalmayı daha zor hâle getirebileceği şeklindedir.

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