Google, az gören ve görme engelli insanlara yönelik erişilebilirlik uygulaması Lookout’ı güncelledi. Uygulama artık kamera yoluyla etraftaki nesneleri tanımlayıp kullanıcıyı bilgilendirebiliyor.

Bu hafta başlarındaki I/O etkinliği ile yeni yapay zekâ hamlelerini açıklayan Google, bir süredir uygulamaları ve hizmetlerine de yenilikler getiriyordu. Erişilebilirlik konusunda öne çıkan uygulamalar da bunlardan biriydi. Şirket, az gören veya görme engellilerin çok işine yarayan “Lookout” uygulamasına yenilikler getirdi.

Buradan ulaşabileceğiniz Lookout uygulamasının yeni versiyonu yayımlanmaya başladı. Şirket, yapay zekânın da desteğiyle görme bozukluğu olan insanların çok işine yarayacak özellikleri getirdi.

Kamerayı kullanarak etraftaki nesneleri tanımlayabilecek ve kullanıcıya yardımcı olacak

Lookout uygulaması, metinleri hatta uzun dokümanları kullanıcısına sesli bir şekilde okuyabiliyordu. Yeni versiyonda “Bul” ismi verilen bir mod yer alıyor. Bu şekilde kullanıcılar, araçlardan masalara, mutfak eşyalarından, banyolara kadar 7 kategoriden birini seçebiliyorlar.

Bir kategoriyi seçtiklerinde telefon, kamera aracılığıyla odadaki bu kategoriyle ilişkili nesneleri tanımlayabilecek. Uygulama daha sonrasında o nesnenin yönünü ve mesafesini söyleyecek. Bu şekilde de kullanıcının çevresiyle etkileşimi kolaylaştırılmış olacak. Google, bunun yanı sıra fotoğraf çekebilmeleri ve yapay zekâ tarafından oluşturulan açıklamalara hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için yepyeni bir yakalama butonunu da uygulamaya ekledi.

Yakın zamanda OpenAI’ın GPT-4o modelinin görme engellilere etrafını anlatıp yardımcı olabildiğini görmüştük. Google’ın Lookout uygulamasına getirdiği bu özellik de benzer bir işlevle çok yararlı olacaktır. Görme engelli kullanıcıların çok işine yarayacak bu tarz özellikleri şirketlerden görmek çok güzel.