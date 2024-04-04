Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listede 2023'ün en çok satan otomobil markaları yer alıyor.

Elektrikli araçlara geçiş, içten yanmalı motorlara alternatifler arama, mobilite kavramının otomobillerde hayat bulması gibi konuların birbirine dolandığı şu dönemlerde otomobil sektörü, oldukça ilginç bir süreçten geçiyor desek yanlış olmaz. Zira bu konuların doğrudan tüketici tercihlerine, dolayısıyla da otomobil satışlarına etkisi bulunuyor.

Tabii bir yandan da unutmamak gerekiyor ki bunlar uzun vadede etkisini gösteren şeyler. Car Industry Analysis’in hazırladığı rapor da bunu açıkça gösteriyor. Söz konusu kuruluşun hazırladığı “Küresel Çapta En Çok Satış Yapan Otomobil Markaları” listesi, cesur hamleler yapan şirketlerin ödüllendirildiğini, sektörün büyük isimlerinin ise kalıcılığını koruduğunu gösteriyor.

2023’ün en çok satan otomobil markaları ve satış adetleri:

Marka Satış adedi Toyota 9.483.173 Volkswagen 5.276.200 Ford 4.246.000 Hyundai 3.993.179 Honda 3.854.000 Nissan 3.290.271 Kia 3.087.384 Suzuki 3.072.824 BYD 2.885.066 Chevrolet 2.790.000 Mercedes 2.491.600 BMW 2.252.793 Changan 1.899.382 Audi 1.895.240 Tesla 1.808.581

Listedeki ilk 15 bu şekildeydi. Ferrari, Aston-Martin ve Lamborghini gibi markalar 100'lü sıralarda kendilerine yer bulmuş. Fakat bu şirketlerin az sayıda aracı yüksek fiyattan sattıklarını unutmamak gerek.

Ayrıca Tesla'nın Renault (16) ve Fiat (18) gibi markaların önüne geçmesi de oldukça ilginç. Bir diğer ilginç nokta da BYD'nin Mercedes'i ilk 10'dan dışarı çıkarmış olması.

Tablo hakkında sizin düşünceleriniz neler?