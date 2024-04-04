2023’te Dünyanın En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

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2023’te Dünyanın En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listede 2023'ün en çok satan otomobil markaları yer alıyor.

Elektrikli araçlara geçiş, içten yanmalı motorlara alternatifler arama, mobilite kavramının otomobillerde hayat bulması gibi konuların birbirine dolandığı şu dönemlerde otomobil sektörü, oldukça ilginç bir süreçten geçiyor desek yanlış olmaz. Zira bu konuların doğrudan tüketici tercihlerine, dolayısıyla da otomobil satışlarına etkisi bulunuyor.

Tabii bir yandan da unutmamak gerekiyor ki bunlar uzun vadede etkisini gösteren şeyler. Car Industry Analysis’in hazırladığı rapor da bunu açıkça gösteriyor. Söz konusu kuruluşun hazırladığı “Küresel Çapta En Çok Satış Yapan Otomobil Markaları” listesi, cesur hamleler yapan şirketlerin ödüllendirildiğini, sektörün büyük isimlerinin ise kalıcılığını koruduğunu gösteriyor.

2023’ün en çok satan otomobil markaları ve satış adetleri:

Marka Satış adedi
Toyota 9.483.173
Volkswagen 5.276.200
Ford 4.246.000
Hyundai 3.993.179
Honda 3.854.000
Nissan 3.290.271
Kia 3.087.384
Suzuki 3.072.824
BYD 2.885.066
Chevrolet 2.790.000
Mercedes 2.491.600
BMW 2.252.793
Changan 1.899.382
Audi 1.895.240
Tesla 1.808.581

Listedeki ilk 15 bu şekildeydi. Ferrari, Aston-Martin ve Lamborghini gibi markalar 100'lü sıralarda kendilerine yer bulmuş. Fakat bu şirketlerin az sayıda aracı yüksek fiyattan sattıklarını unutmamak gerek.

Ayrıca Tesla'nın Renault (16) ve Fiat (18) gibi markaların önüne geçmesi de oldukça ilginç. Bir diğer ilginç nokta da BYD'nin Mercedes'i ilk 10'dan dışarı çıkarmış olması

Tablo hakkında sizin düşünceleriniz neler?
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Kaynak : https://twitter.com/lovecarindustry/status/1775458839900414452
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