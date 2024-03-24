2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu. Tesla, zirveyi ele geçirmiş olsa da Toyota, ilk 10 sıraya en çok model sokan marka oldu.

Fiat Egea, uzun yıllardır Türkiye'de en çok üretilen ve satılan otomobil modeli konumunda bulunuyor. Peki dünya çapında en çok üretilen otomobilin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev, 2023 yılına ilişkin otomobil üretim ve tescil verilerine bakarak dünya çapında en çok üretilen otomobil modellerini listeledi.

2023 yılında en çok satılan otomobilleri sizlere daha önce aktarmıştık. Inovev'in paylaşmış olduğu liste, zirvede aynı modele yer veriyor olsa da alt sıralarda ufak tefek farklar var. Yani evet, Tesla Model Y, 2023'te en çok üretilen ve satılan otomobil modeli oldu. Onu Toyota'nın RAV4 modeli ve Ford'un özellikle amerika'da çok popüler olan F Serisi takip etti.

2023'te en çok satılan otomobiller

Marka-Model Üretim Adedi Tesla Model Y 1.137.885 Toyota RAV4 989.517 Ford F Serisi 933.198 Toyota Corolla 869.228 Honda CR-V 679.832 Ram Trucks 651.581 Toyota Hilux 646.975 Toyota Camry 645.915 BYD Song 645.264 Tesla Model 3 636.519

İlk 10 sıra, bizlere otomotiv endüstrisi hakkında çok önemli bilgiler sunuyor. Seri üretimde hepi topu 5 otomobili bulunan Tesla, listeye 2 model birden sokmayı başarmış durumda. Toyota ise dünyanın en çok üretilen 10 otomobilinden 4'üne sahip olarak neden dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası olduğunu kanıtlıyor.