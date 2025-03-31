Şimdi tüm bildiğiniz uçakları unutun. İsveçli bir şirketin ürettiği dünyanın en hafif uçağından bahsedeceğiz. Motor gürültüsü ve yakıt deposu olmadan, gökyüzünde sessizce süzülen bu uçağın adı Archaeopteryx.

Modern havacılığın sınırlarını zorlayan Archaeopteryx, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak tamamen doğal enerji kaynaklarını kullanıyor.

“Peki, bu nasıl mümkün oluyor?” diyorsanız daha da uzatmadan detaylara geçelim.

Archaeopteryx: Doğadan ilham alan bir mühendislik harikası

1998 tasarımına başlanıp 2014’te ilk teslimatı yapılan uçak, adını ünlü dinozor-kuş fosilinden alıyor çünkü tıpkı onun gibi hafif ve aerodinamik bir yapıya sahip.

Archaeopteryx, insan gücüyle çalışıyor. Pilotun pedal çevirme hareketiyle pervaneyi döndürme prensibine dayanıyor. Bu sayede planör havalanıyor ve süzülerek uçuşunu sürdürüyor. Pilotun fiziksel gücü, uçağın hızını ve irtifasını kontrol ediyor. İşte bu özellikler de onu yakıt veya elektrik olmadan uçabilen bir araç hâline getiriyor.

Aslında ona üst düzey bir yamaç paraşütü de diyebiliriz. Minimum ağırlık, basit donanım, düşük hız ve birçok farklı fırlatma yöntemleriyle olağanüstü tırmanma yeteneğine sahip.

Kendi kendine fırlatma kabiliyeti için ise elektrik motoruyla donatılmış bir protipi daha yapıldı. Kalkış mesafesi 50 m olan bu versiyon, tek şarjla 11 dakika tam güçte çalışabiliyor.

Ağırlığıyla dünyanın en hafif uçaklarından biri.

Ortalama 50 kg ağırlığındaki bu planör, karbon fiber ve hafif kompozit malzemeler kullanılarak üretiliyor. Bu da onu hem dayanıklı hem de ultra hafif hâle getiriyor.

Modern planörlere benzer şekilde tasarlanan Archaeopteryx, geniş kanat yüzeyiyle hava akımlarını verimli şekilde kullanarak süzülebiliyor. Özellikle kanatlar, termal hava akımlarını yakalamak için optimize edilmiş durumda. Bu sayede uçak, yakıt veya elektrik olmadan uzun mesafeler katedebiliyor.

Yeterli deneyimi bulunan pilotlar, uçağı ayağıyla indiriyor. Bunun için ise iniş, rüzgâra göre planlanıyor. Durgun rüzgârlarda koşarak ayakla iniş yapmak da mümkün ama bunun için de üstün beceri gerekiyor.

Ortalama bir hava durumunda 150 ila 300 km, güzel havalarda 300 ila 500 km, en iyi uçuş günlerinde ise 600 km gidebiliyor.

Archaeopteryx, ne amaçla kullanılıyor?

Planör pilotlarının eğitimi için ideal bir araç hâline gelen Archaeopteryx, doğayla iç içe olmak isteyenler için de harika bir seçenek.

Termal hava akımlarının incelenmesinde de meraklıların cevaplarını karşılayan Archaeopteryx, fosil yakıt kullanılmamasından dolayı sürdürülebilir bir alternatif de oluyor.

Üstelik bu uçağı kullanmak için uzun uzun eğitimlere de gerek yok. Temel eğitimde ortalama 20 uçuşu bitirenler uçağı kullanabiliyor.

Siz böyle bir uçağı kullanmak ister miydiniz?

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