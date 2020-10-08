Time Out, Dünyanın En Havalı Mahallerini Yayınladı

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 40 mahallesini listeledi. Komşuluğun ve kültürel yapının eşsiz olduğu mahallelerinin yer aldığı listede İstanbul’dan Arnavutköy mahallesi de yer alıyor.

Yeni bir ülkeye gittiğinizde, bu ülkeyi tanımanın en güzel yolu mahallelerine girmektir. Arka sokaklarına girip kaybolduğunuz şehirlerde kültürel yapıyı, mimariyi ve insanları çok daha iyi tanıyabilirsiniz. Üstelik bu tarz yolculuklarda karşınıza çok özel yerler çıkabilir.

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtlerinden oluşan bir liste yayınladı. Bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı, kültürü ve koronavirüs pandemisi nedeniyle topluluk ruhunu ön planda tutan Time Out, özellikle mahalle kültürünün ön planda olduğu ve komşuların iyi anlaştığı yerleri listesine ekledi. Time Out’un listesinde Türkiye’den de bir mahalle yer aldı.

Her sene düzenli olarak dünyanın farklı bölgelerinden ilçe ve semtleri bir araya getiren dergi, 40 semtin yer aldığı listeye İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy mahallesini de ekledi. Şimdi sizlere Time Out tarafından derlenen dünyanın en havalı 40 mahallesin beğendiğimiz 10 tanesini sunacağız. Eğer tam listeyi görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak Time Out’un listesine ulaşabilirsiniz.

Time Out’a göre dünyanın en havalı mahalleleri

Esquerra de l’Eixample, Barcelona

Bedford-Stuyvesant, New York

Wedding, Berlin

Verdun, Montreal

Chula-Samyan, Bangkok

Noord, Amsterdam

Lavapiés, Madrid

Uptown, Chicago

Porta Venezia, Milan

Arnavutköy, Istanbul