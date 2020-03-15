Corona'dan Sonra Turistik Yerlerin Geldiği İçler Acısı Durum

Çin'in ardından Avrupa'yı da etkisi altına alan Corona virüsü salgını, her yıl turistlerin akın ettiği turistik mekanların bomboş kalmasına neden oldu. Turizm sektöründe yaşanan durgunluğun ardından ülke ekonomileri de zor duruma düşecek gibi görünüyor.

2019’un sonlarında ilk defa Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, aradan geçen zamanın ardından giderek yayılmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa’nın büyük bir kısmına yayılan virüs, özellikle hava yoluyla oldukça kolay bir şekilde bulaşmasıyla biliniyor. Durum böyle olunca turizm sektörü de virüs korkusundan nasibini aldı diyebiliriz.

Virüsün özellikle geçtiğimiz aylarda başta İtalya olmak üzere Avrupa genelinde yayılması, Avrupa’nın pek çok turistik merkezinin boş kalmasına yol açtı. Açıklanan verilere göre son birkaç hafta boyunca bu mekanların ziyaretçi sayısı azaldı, hatta bazı mekanlar tamamen ziyaretçilere kapatıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin bu turistik noktaların öncesi ve sonrası hallerine biraz daha yakından bakalım.

ÖNCE: Duomo di Milano - Milano, İtalya

Şehrin en büyük cazibe merkezi olan Duomo Meydanı, Duomo di Milano ve Galleria Vittorio Emanuele II de dahil olmak üzere şehrin en önemli binalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Culture Trip verilerine göre meydan, her yıl en az 5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

SONRA: İtalya’daki vaka sayısı artmaya devam ettikçe ünlü meydan bomboş kaldı.

The Guardian’ın haberine göre Duomo di Milano ve La Scala opera binası, geçtiğimiz 25 Şubat tarihinde ziyaretçilere kapatıldı. Bölgede yaşayan yerel halk, daha önce hiç böyle bir boşlukla karşılaşmadığını söylüyor.

ÖNCE: İspanyol Merdivenleri – Roma, İtalya

Hey yıl milyonlarca turistin fotoğraf çekildiği İspanyol Merdivenleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Başkent Roma’da bulunan bu merdivenler o kadar popülerdi ki, insanlar merdivenlere otururken yakalandıklarında 250 euro para cezasına çarptırılıyorlardı.

SONRA: Corona virüsü ülkenin güneyine doğru yayıldıkça turistler de burayı ziyaret etmekten korkar oldu.

İtalyan gazetesi La Repubblica tarafından yayınlanan bir haritaya göre başkent İtalya'da şu ana dek 21.157 Corona virüsü vakasına rastlanıldı.

ÖNCE: Kolezyum – Roma, İtalya

Dünyanın en çok ziyaret edilen arkeolojik alanlarından biri olan Kolezyum, belki de inşa edildiği MS 80 tarihinden beri bu kadar boş kalmamıştır. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu bölge, yıllık olarak 7,4 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor.

SONRA: 2000 yıllık tarihi olan Kolezyum, salgından sonra bomboş kaldı.

ÖNCE: II. Vittorio Emanuele Abidesi – Roma, İtalya

Venedik Meydanı ve Capitoline Tepesi arasında yer alan yapıt, başkent Roma’ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olarak biliniyor.

SONRA: Bölgede maske takan birkaç turistten başka bir şey görünmüyor.

ÖNCE: Vatikan

Dünyanın en önemli dini merkezlerinden biri olan Vatikan, yaz ayları boyunca her gün yaklaşık 20.000 kişi tarafından ziyaret ediliyor.

SONRA: Corona virüsü korkusu, kutsal mekanların bile boş kalmasına neden oldu.

ÖNCE: Louvre Müzesi – Paris, Fransa

Mona Lisa tablosuna ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, dünyanın en çok ziyaret edilen galerisi olarak biliniyor. BBC tarafından yayınlanan bir rapora göre müze, Ocak 2019 tarihinde 10,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırmıştı. Bununla birlikte müzeyi günlük olarak yaklaşık 15.000 kişi ziyaret ediyor ve bu ziyaretçilerin %65’ini turistler oluşturuyor.

SONRA: Louvre Müzesi, 1 Mart’tan itibaren ziyarete kapatıldı.

Müzenin önüne koyulan bir işarette “Çalışma saatlerini mümkün olan en kısa sürede size bildireceğiz. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazısı yer alıyor. Bununla birlikte BBC, Fransız hükümetinin 1 Mart Pazar günü gerçekleşmesi beklenen Paris Yarı Maratonu da dahil olmak üzere kapalı alanlarda 5.000 veya daha fazla insanın bulunduğu tüm halka açık etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

ÖNCE: San Marco Meydanı – Venedik, İtalya

Kentin önemli simgelerine ev sahipliği yapan bu meydan, yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip.

SONRA: Karnaval sezonu bile meydanın dolmasına yetmedi.

Dünya genelinde şu ana dek tespit edilmiş 156.400 Corona virüsü vakası bulunuyor. Vakaların görüldüğü ülkelerin başında Çin gelirken, İtalya ise adeta “Avrupa’nın Wuhan’ı” olarak nitelendiriliyor. Ülke genelinde şu ana dek 21.157 vakaya rastlanırken, bu vakalardan 1441’i ölümle sonuçlandı.