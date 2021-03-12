Bu yılın QS Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması belli oldu. ABD, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi ülkeler zirveyi oynarken, Türkiye'den sadece bir üniversite 465. sıraya girdi.

Her yıl düzenli olarak açıklanan ve akademisyenlerin ve verilen eğitim başta olmak üzere 6 farklı kategoride değerlendirilen Dünyanın En İyi Üniversiteleri açıklandı. ABD, Birleşik Krallık ve İsveç gibi ülkelerin ilk 10’a girdiği listede Türkiye, Koç Üniversitesi ile birlikte 465. sıraya girdi.

Listeye baktığımız zaman Türkiye’nin Vietnam, Venezuela, Uruguay, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna gibi ülkeleri geride bıraktığını görüyoruz. 465. sıraya yerleşen Koç Üniversitesi, İsveç, Tayvan ve Tayland gibi ülkelerden hemen sonra geliyor. Listede ilk 10’a girmeyi başarmış isimlerin arasında, son derece prestijli üniversiteler bulunuyor. Dilerseniz Koç Üniversitesi ve ilk 10’a girmeyi başaran üniversitelere daha yakından bakalım.

10. University College London

Dünyanın en iyi 10. üniversitesi, University College London seçilmiş. Birleşik Krallık’ta yer alan bu üniversite, uluslararası öğrenci kapsamında son derece iyi puan almış ve Mahatma Gandhi, Ricky Gervais ve Chris Martin gibi başarılı isimler de zamanında bu üniversiteden mezun olmuş.

9. Chicago Üniversitesi

Listenin 9. sırasında, geçtiğimiz sene 10. sırada yer alan ve verdiği başarılı eğitimle dikkat çeken Chicago Üniversitesi bulunuyor. ABD’de yer alan bu üniversiteden mezun olan bazı başarılı isimler ise şöyle; Bernie Sanders, Milton Friedman ve Carol Moseley Braun.

8. Imperial College London

Başkent Londra’da bulunan bu üniversite, İngiltere’nin en prestijli kurumlarından biri olarak görülüyor. Uluslararası fakülte ve öğrenci sıralamalarında bir hayli yüksek puan alan Imperial College London, bugüne kadar Thomas Henry Huxley, H.G Wells ve Brian May gibi isimleri mezun etmiş.

7. Cambridge Üniversitesi

Hayatınız boyunca bu üniversitenin adını en azından 1 kere duymuşsunuzdur. Stephen Hawking, Charles Darwin ve John Milton gibi dünyada iz bırakmış isimlerin mezun olduğu bu üniversite, değerlendirildiği her alanda yüksek puanlar almış ve listenin 7. sırasına girmeyi başarmış.

6. Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü)

Zürih’te yer alan bu üniversite, Avrupa’nın en yüksek puana sahip eğitim kurumu olarak gösteriliyor. Albert Einstein gibi bir ismin de bu üniversitede okuduğunu söylemeden geçmeyelim.

5. Oxford Üniversitesi

Oxford denince akla ilk gelen şeylerden birisi, elbette eğitim olur. Birleşik Krallık’ın en prestijli ve başarılı üniversitelerinden biri olarak görülen Oxford Üniversitesi, mezunlarına Oxonian adını veriyor. Ünlü Oxonian’ların arasında ise Oscar Wilde, David Cameron ve Emma Watson gibi başarılı isimler bulunuyor.

4. California Institute of Technology (Caltech) (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü)

Geçtiğimiz seneye göre listede bir sıra yükselmeyi başaran bu eğitim kurumu, sahip olduğu akademik başarıları sayesinde bu yıl 4. sıraya yerleşmiş durumda. Üniversitenin mezunlar listesinde ise Arnold Orville Beckman, Kip Thorne ve William Shockley bulunuyor.

3. Harvard Üniversitesi

Harvard’dan ve Hardvard’lı mezunların dünyamızda yaptığı başarılı işlerden bahsetmeye pek gerek olduğunu düşünmüyoruz. 1636 yılında kurulan Harvard Üniversitesi, Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Natalie Portman gibi isimleri mezun etmiş bir eğitim kurumu.

2. Stanford Üniversitesi

Silikon Vadisi’ne yakın bir yerde bulunan Stanford Üniversitesi, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda dünyanın en iyi ikinci üniversitesi seçilmiş. Akademik itibar konusunda bir hayli başarılı olan bu kurumun mezunlar listesinde, Elon Musk, Tiger Woods ve John Steinback gibi başarılı isimler bulunuyor.

1. Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)

Dünyanın en iyi üniversitesi, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da eğitimi, akademik kadrosu, uluslararası öğrenci skalası ve itibarı ile bir hayli başarılı olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bulunuyor. Bu üniversiteden mezun olan başarılı isimlerin arasında ise Kofi Annan, James Wood ve William Shockley bulunuyor.

Koç Üniversitesi

1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi, sahip olduğu akademik başarılar sayesinde Dünyanın En İyi Üniversiteleri arasında 465. sırada. Bu üniversiteden mezun olan kişilerin arasında şu anda dünyanın en iyi 9. üniversitesi olan Chicago Üniversitesinde profesör olan Ufuk Akçiğit, Koç Üniversitesi’nde doçent doktor olan Elvan Ceyhan ve Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Gizem Saka bulunuyor.

Koç Üniversitesi dışında Türkiye'deki diğer üniversiteler ve bulunduğu sıralamalar ise aşağıdaki gibi: