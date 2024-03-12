Yüksek dağlarda bulunan kayalıklar arasından uzun yolları aşarak akan şelaleler, bizlere çoğu zaman görkemli bir şov sunmuştur. Bunlardan 7 tanesi var ki oldukça yüksek noktalardan akarak dünyanın en yüksek şelaleleri listesine girmiş. Gelin hep beraber bu inanılmaz şaleleri inceleyim.

Dünyanın en yüksek şelalelerine geçmeden önce şelalenin ne olduğundan bir cümleyle bahsedelim. Şelale, dağların en yüksek noktalarında bulunan su kütlelerinin akarsu yatağında oluşan eğimlerden yer çekimi sayesinde hızla düşmesiyle oluşan doğal görünümdür. Tek bir cümleyle zihninizde birçok görkemli şelale canlandı değil mi?

Su birikintisinin bile insana verdiği huzuru düşünürsek, dünyanın en yüksek şelalelerinin baş döndürücü etkisinin olduğundan da bahsedebiliriz. Şimdi bu şelalelerin yer aldığı listemize geçebiliriz.

Dünyanın en yüksek şelaleleri:

Tugela Şelalesi, Güney Afrika Cumhuriyeti

Tres Hermanas Şelalesi, Peru

Olo’upena Şelalesi, ABD

Yumbilla Şelalesi, Peru

Vinnufossen, Norveç

James Bruce Şelalesi, Kanada

Angel Şelalesi, Venezuela

Afrika kıtasının turistik noktası: Tugela Şelalesi, Güney Afrika Cumhuriyeti

Listemizin ilk sırasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yer alan Tugela Şelalesi var. Şelale, Royal Natal Ulusal Parkı’nda bulunan Drakensberg Dağları'nda yer alıyor. 947 metre yüksekliğe sahip şelale, kıvrımlarıyla beraber hesaplandığında 983 metreye kadar ulaşabiliyor. Yerel bir dil olan Zulu dilinde "Tugela" kelimesi "sürpriz" anlamına geliyor.

Tugela Şelalesi'nin yukarı kısmındaki kamp alanları ise turistlerin en uğrak noktası. Siz de dünyanın en yüksek ikinci şelalesinin dökülmeye başladığı bu noktada kamp yapmak ister miydiniz?

Bu şelalenin geçmesi gereken 3 katman var: Tres Hermanas Şelalesi, Peru

Tres Hermanas Şelalesi Peru'nun Junín şehrinde bulununan Otishi Ulusal Parkı’nda yer alıyor. Tres Hermanas, 914 metrelik yüksekliği ile Peru'nun en yükseği. Dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Şelalede sular 3 katmandan geçerek aşağıya doğru düşüş yapıyor. Bu nedenle şelaleye adını verilen "Tres Hermanas" kelimesi "Üç Kız Kardeş" anlamına geliyor.

Tres Hermanas Şelalesi'nin etrafı biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin ve özenle korunmuş diyebiliriz.

Bu şelaleyi sadece iki şekilde görebilirsiniz: Olo’upena Şelalesi, ABD

Dünyanın dördüncü en yüksek şelalesi olan Olo’upena Şelalesi, Hawaii'nin tropikal ve volkanik bir adası olan Molokai adasında bulunuyor. Şelaleyi farklı kılan özelliği ise suların 900 metre yukardaki kayalıklardan denize dökülmesi. Olo’upena Şelalesi'ni görebilmek oldukça zor. Çünkü bu şelaleyi sadece ya okyanustan ya da havadan görebilirsiniz.

Parçalanmış kayalarda oluşan bir yapı: Yumbilla Şelalesi, Peru

Listemize devam ederken Peru'ya geri dönüyoruz. 896 metrelik yüksekliğiyle dünyanın beşinci en yüksek şelalesi olarak Yumbilla Şelalesi kabul ediliyor. Parçalı yapısından dolayı birçok şelalenin birleşiminden oluştuğu için oldukça görkemli bir şelale diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine aynı nedenden dolayı Yumbilla Şelalesi'ne ulaşım çok zor.

Avrupa'nın gözdesi: Vinnufossen Şelalesi, Norveç

Listemizde yönümüzü bu kez Avrupa'ya çeviriyoruz. Vinnufossen Şelalesi Norveç'te bulunuyor. 860 metre yükseliği ile Avrupa'nın en yüksek şelaleleri arasında yer alıyor. Şelale bulunduğu dağın zirvesinde olan küçük buz kütlelerinin erimesiyle besleniyor. Yüksek bir şelale olmasına rağmen diğer şelaleler kadar etkileyici bir görünüme sahip olmadığı söyleniyor. Sizin fikriniz ne?

Buzulların erimeye başladığı ve sıcaklıkların arttığı yaz ayları Vinnufossen Şelalesi'ni ziyaret etmek için en iyi zaman.

Prenses Louisa koyunun ayrılmaz parçası: James Bruce Şelalesi, Kanada

Kuzey Amerika'nın en yüksek şelalelerinden birisi olan James Bruce Şelalesi Kanada'da bulunuyor. 840 metre yüksekliğe sahip bu şelale Prenses Louisa koyunun kayaklıklarından süzülüyor. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1500 metre yukarda bulunan buzulların erimesinden besleniyor.

Dünyanın en yükseği: Angel Şelalesi, Venezuela

Listemizin ilk sırasında yer alan Angel Şelalesi Venezuela'da bulunuyor. 979 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek şelalesi unvanına sahip. Eyfel Kulesi'nin tam 3 katı büyüklüğünde olan bu yapı her ne kadar "Angel" ismiyle bilinse bile bölgenin yerel halkı uzun yıllar boyunca bu şelaleye "KerepakupaiMerú" demektedir. Ayrıca Angel Şelalesi'nin tahmini yaşının yaklaşık 2 milyar yıl olduğu düşünülüyor. Şelaleyi ilk keşfeden isim ise Venezuelalı kâşif Ernesto Sanchez La Cruz olmuş.

Döküldüğü yer ise Auyán-Tepuí isimli bir dağdır. Bu şelalenin suları dağın en tepesinden düşerken 807 metre boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan serbest düşüş yapıyor. Aralık ve nisan aylarında kuraklık nedeniyle sular düşerken buharlaşıyor.

Bu içeriğimizde dünyanın en yüksek şelalelerini listeledik. Peki sizi en çok hangi şelale büyüledi? yorumlarda buluşalım.

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