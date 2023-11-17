ABD merkezli bir şirket, muayene sürecini otonom hâle getiren yapay zekâ destekli kiosklar oluşturdu. Ekibin esas amacı, bir insanın hastaneye girmek zorunda kalmadan muayene olup, ilaç yazdırması.

Son dönemlerde hayatımızın hemen her yerine entegre olmaya başlayan yapay zekâ teknolojileri, sağlık sektörüne de çoktan giriş yaptı. Hatta geçmişte, Open AI'ın sohbet botu ChatGPT'nin hastalık teşhisinde kullanılabildiğini görmüştük. Şimdiyse buna benzer ancak tıp dünyası için çığır açma potansiyeline sahip olan bir gelişme yaşandı. 2016 yılında kurulan dijital sağlık şirketi Forward, insanların sağlık hizmeti almasını sağlayan kiosklar oluşturdu.

CarePod olarak isimlendirilen bu kiosklar, alışveriş merkezlerine yerleştirilebilecek şekilde dizayn edildi. İnsanlar, aylık abonelik sistemi satın aldıktan sonra bu kiosklara gidip, sağlık hizmeti alabilecekler. Forward'a göre yapay zekâ destekli teknolojiler, bir gün mutlaka muayenehanelerin yerine geçecek.

Peki CarePod, tam olarak nasıl çalışıyor?

Forward, kurulduğu günden beri ABD'nin bazı yerlerinde muayenehaneler kuran ve aylık abonelik sistemi ile insanlara sanal ve yüz yüze sağlık hizmeti veren bir firma. CarePod ise şirketin sistemini genişletecek. Ayda 99 dolar ödeyip abonelik satın alan bir birey, bir AVM'ye gidip, akıllı telefonu ile CarePod'un kilidini açacak. İçeriye giren kullanıcı, burada yapay zekâdan güç alan bir dizi teknoloji ile karşılaşacak.

CarePod'un içinde bulunan sistemler, bir bireyin vücut taramasını, tansiyon ölçümünü ve parmağından kan almasını sağlayacak. Robotik bir ses tarafından yönlendirilecek birey, bu sayede ön muayene sürecini tam otonom biçimde tamamlayacak. Muayene sırasında elde edilen bulgular, Forward merkezlerindeki doktorların ekranlarına iletilecek ve bu kez de kapsülün içindeki ekran ile görüşme süreci başlayacak. Doktor, ilacı da uzaktan yazacak ve tedavi süreci başlayacak.

Yapay zekâ, dünyanın hiçbir yerinde ilaç yazma yetkisine sahip değil. Hâl böyle olunca CarePod, en azından şu an için tam olarak amacına uygun bir şekilde kullanılamayacak. Forward kurucusu Adrian Aoun, geliştirdikleri teknoloji ile esas amaçlarının muayene ve ilaç yazdırma sürecini otonom hâle getirmek istediklerini ifade ediyor. Aoun'un açıklaması şöyle:

Yavaş ama emin adımlarla her şeyi doktor ve hemşireden donanım ve yazılıma taşıyoruz. Aslında bir doktor muayenehanesinin var olması gerektiğine bile inanmıyoruz.

CarePod için hazırlanan tanıtım videosu: