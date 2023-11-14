Google’a bağlı yapay zekâ şirketi DeepMind, “GraphCast” isimli bir hava tahmin modeli geliştirdi. 10 gün öncesinden bir dakikadan kısa sürede hava tahmini yapabilen GraphCast’in, geleneksel yöntemlerden çok daha doğru ve hızlı çalıştığı ifade ediliyor.

Google bünyesinde faaliyet gösteren yapay zekâ şirketi DeepMind, “GraphCast” ismini verdiği yepyeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Yeni model, başarılı olabilirse hava tahminleri konusunda devrim yaratma potansiyeline sahip.

GraphCast, hava tahminleri yapabilen bir yapay zekâ aracı. Bilim insanları, bugün Science üzerinden yayımlanan araştırmada modelin, %90 oranında doğru sonuçlar verdiğini ve geleneksel hava tahmin teknolojilerinden daha iyi performans sergilediğini söylüyor.

GraphCast, bir dakikadan kısa sürede hesaplama yapıyor ve hava koşullarını 10 gün öncesinden doğru bir şekilde tahmin edebiliyor

Araştırmaya göre GraphCast, hava koşullarını 10 gün öncesinden tahmin edebiliyor ve bunu da çok daha doğru ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hesaplamalarını bir dakikadan daha kısa sürede yapabildiği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yapay zekâ modelinin pratikte de başarılı olduğu belirtildi. Araştırmacılara göre GraphCast, eylül ayında ABD’de gerçekleşen Lee Kasırgası’nın New York’un Long Island isimli adasına gelişini 10 gün önceden bilebildi. O dönemde meteorologların kullandığı standart hava durumu teknolojileri ise geride kalmıştı.

Bunlar dışında GraphCast’in ekstrem hava olayları tahmini konusunda da iyi olduğu söyleniyor. DeepMind’a göre model, aşırı sıcaklık dalgalarını veya tropikal siklonları öngörebiliyor. Algoritmanın yeni verilerle yeniden eğitilebilmesi de iklim değişikliğiyle alakalı hava olaylarında tahminlerinin çok daha iyileşebileceği gelebileceği anlamına geliyor.

Bunun umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda iklim değişikliğiyle alakalı ekstrem hava olayları ciddi oranda artmıştı. Yangınlar, seller gibi felaketlerde binlerce insan ve hayvan hayatını kaybediyor ve birçok alan zarar görüyordu. Önceden tahminlerin iyileşmesi, bu korkunç olayların etkisinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Şimdi olmasa da yakın bir gelecekte geleneksel hava tahmin uygulamalarının yerine geçebilecek GraphCast’ın ne zaman yaygın olarak kullanıma açılacağı belli değil. Ancak Wired’ın aktardığına göre Google, modeli kendi ürünlerine entegre etme fikrini değerlendiriyor.