Apex Legends, Bir Haftada 25 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Daha 4 gün önce sizlerle 10 milyon oyuncuya ulaşması haberini paylaştığımız Apex'in görünen o ki durmaya hiç niyeti yok.

PC'de oynaması ücretsiz battle royale oyunlar kervanına katılan ve duyurulduğu günün bir ertesi günü piyasaya çıkması ile daha önce görülmemiş bir olaya imza atan Apex: Legends, efsanevi başlangıcını sürdürüyor. Dünyanın her yerinden Apex'e adeta oyuncu yağıyor.

Titanfall'ın da yapımcısı olan Respawn, oyunun 25 milyon oyuncu barajını geçmesini kutlayan bir bildiri yayınladı ve süreçten söz etti. Buna göre Apex, 1 milyon barajını 8 saatte aştı. Bir günde oyuna giren maksimum oyuncu sayısı ise 2.5 milyon oldu.

Beta sürecini de hesaba katarsak yaklaşık 3 yıldır piyasada olan Fortnite'ta bu rakamın 8.3 milyon olduğunu düşünürseniz, yaratılan süksenin boyutunu da tahmin edebilirsiniz.

Durmak Yok!

Oyunun yapmcısı Respawn, daha şimdiden oyunla ilgili etkinliklere de başlıyor. 12 Şubat - 19 Şubat arasında sürecek olan etkinlikle, Twitch'in en büyük 48 yayıncısı arasında bir Apex: Legends turnuvası yapılacak. Yapılacak olan bu herkese açık yayını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Apex: Legends ile ilgili daha önce Webtekno'nun YouTube kanalı için hazırladığımız içeriğe hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: