Mobil oyunları oynamak istiyorsunuz ancak cihazınız düşük donanımlı olduğu için yeterli performans vermiyor mu? Düşük seviye cihazlarda nasıl daha akıcı oyun oynayabileceğinizi anlattık.

Mobil oyunlar artık çok üst seviyelere çıkmış durumda. Durum böyle olunca da birçok insan mobil oyunlara yönelebiliyor. Tabii ki herkeste amiral gemisi seviyesinde telefonlar yok. Giriş ve orta segmentteki cihazların da sayısı bir hayli fazla. Peki düşük donanımlı telefonlarda daha akıcı oyun deneyimi için neler yapılabilir?

Bu içeriğimizde düşük donanımlı bir cihaza sahipseniz oyun deneyiminizi iyileştirebilecek tavsiyelere yer vereceğiz. Aşağıdaki önerilerimizi kullanarak telefonunuz düşük olsa bile yeterli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Düşük donanımlı telefonlarda daha akıcı oyun deneyimi için ipuçları

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

Varsa “oyun modu”, “performans modu” gibi modları kullanın

Grafik ayarlarını düşürün

Telefonunuzun ve oyunların güncel olduğundan emin olun.

Grafik iyileştirici uygulamalar kullanın

Telefonu soğuk tutun

Telefonu düzenli olarak temizleyin, depolama alanını doldurmayın

Oyunların hafifletilmiş versiyonlarını oynayın

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

Telefonlarımızda belli işlevleri yerine getirmek için arka planda uygulamalar çalışır. Bu durum, özellikle de düşük RAM’li cihazlarda performans kaybına neden olabilir. Böylece oyun performansınız da olumsuz etkilenir. Arka plan uygulamalarını kapatarak oyunların çok daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

iOS’te arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1 : Ayarlar’a girin.

: Ayarlar’a girin. Adım #2 : “Genel” bölümüne basın.

: “Genel” bölümüne basın. Adım #3: “Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin.

“Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin. Adım #4: Buradan arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları seçip kapatabilirsiniz.

Android’de arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1 : Ayarlar’ı açın.

: Ayarlar’ı açın. Adım #2 : Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin.

: Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin. Adım #3: “Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın.

“Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın. Adım #4: Arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamayı seçip bu işlevi kapatın.

“Oyun modu”, “Performans Modu” gibi modları kullanın

Günümüzde piyasaya sürülen birçok telefonda “Oyun modu” veya “Performans modu” gibi özel modlar bulunuyor. Bu modlar, oyunlar sırasında arka plan işlemlerini azaltıyor, CPU ve GPU performansını optimize ediyor. Telefonunuzun oyun modunu açarak çok daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Grafik ayarlarını düşürün

Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi telefonlarda da düşük grafiklerle oynamak, düşük donanımlı bir cihazda daha iyi performans almanızı sağlayacak. Mobil oyunlarda genelde oyun içi olarak grafik ayarları özelleştirilebilir oluyor. Düşük, orta ve yüksek gibi seçenekler görebilirsiniz. Düşüğü seçmek, çok daha iyi bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

Telefonunuzun ve oyunların güncel olduğundan emin olun

Her konuda olduğu gibi oyun performansında da güncellemeler önemli. Yeni yazılım ve sürücü güncellemeleri sayesinde cihazınızın performansı iyileşebilir. Bu yüzden oyunların ve cihazınızın en son sürümde olduğundan emin olmalısınız.

Grafik iyileştirici uygulamalar kullanın

Cihazınızda oyun modu yoksa üzülmenize gerek yok. Öyle ki App Store ve Play Store üzerinden birçok FPS booster tarzı uygulamalar sunuluyor. Bu tarz grafik iyileştirici uygulamalar, telefonunuzdaki oyun performansını bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Telefonunuzu soğuk tutun

Özellikle düşük donanımlı cihazlarda uzun süreli oyun oynanırsa telefon ciddi anlamda ısınabilir. Bu hem genel performansa hem de pile zarar verir. Aynı zamanda oyun deneyiminiz de olumsuz etkilenebilir. Telefonunuzu soğuk tutmak, ısındığında ara vermek gibi yöntemler oyunlar konusunda işinize yarayacaktır.

Telefonu düzenli olarak temizleyin, depolama alanını doldurmayın

Depolama alanınız dolu olduğunda cihazın genel performansı da etkilenir ve oyunlar çok daha kötü çalışabilir. Gereksiz dosyaları silmek, önbelleği temizlemek, kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, oyun performansına olumlu yansıyabilir.

Oyunların hafifletilmiş versiyonlarını oynayın

Bazı mobil oyun şirketleri, daha düşük cihazlardan da akıcı bir şekilde oynanabilmeleri için oyunların Lite olarak da bilinen hafifletilmiş versiyonlarını sunuyor. PUBG Mobile Lite, Call of Duty Mobile Lite bunların bazı örnekleri. Bu versiyonlar, cihazınız düşük seviye olsa bile akıcı ve sorunsuz bir şekilde oyun deneyimi yaşamanızı sağlayabiliyor.

Düşük donanımlı cihazlarda çok daha akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi nasıl yaşayabileceğinize detaylıca baktık. Bu yöntemleri kullanarak oyun oynamayı denerseniz, çok daha iyi bir sonuçla karşılaşacaksınız. Peki sizin önerileriniz var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.