Telefonunuzdan şarjdayken oyun oynadığınızda cihazınız zarar görür mü? Akıllı telefon sahibi çoğu kişinin aklına takılan bu sorunun yanıtını veriyoruz.

Akıllı telefonlar artık bilgisayar seviyesine yaklaşmış durumda. Bunun sayesinde mobil oyunların da ciddi gelişmeler kaydettiğini görebiliyoruz. Ancak telefonda oyun oynayanların aklında bir soru var. Cihaz şarjdayken oyun oynanırsa bunun telefona ve bataryaya herhangi bir zararı olur mu?

Bu içeriğimizde telefonu şarjdayken kullanmanın ve oyun oynamanın etkilerini inceleyeceğiz ve aklınızdaki soruları yanıtlayacağız. Bu konu hakkında çok fazla yanlış bilginin dolaştığını söylemekte fayda var. Gelin detaylarına bakalım.

Modern telefonlar, şarjdayken kullanıma uygun olarak tasarlanır

Günümüzde piyasaya sürülen neredeyse tüm akıllı telefonlar, akıllı şarj teknolojileriyle birlikte gelir. Öyle ki Xiaomi’den Samsung’a, Apple’dan vivo’ya kadar büyük markalar, telefonlarını şarj ile kullanımı herhangi bir yan etki olmadan birlikte çalışmasını sağlayan bir şekilde tasarlıyorlar.

Tabii ki bu kullanıma oyunlar da dahil. Oyun oynarken telefonunuz şarjdaysa çok uzun süreli ve sık kullanmadığınız sürece herhangi bir problem yaşamazsınız ve cihazınızın bataryası zarar görmez. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var çünkü belli şartlarda şarjda oynamak cihaza zarar verebiliyor.

Orijinal şarj aleti kullanmak şart

İlk olarak telefonunuzu şarjdayken kullanan biriyseniz kesinlikle orijinal şarj cihazı kullanmanız gerekiyor. Şirketler, telefonların bataryalarını ve şarj sistemlerini orijinal şarj aletlerine göre yapar. Yani o aynı anda negatif etki olmadan çalışma mantığı bu şarj cihazlarında vardır. Eğer çakma şarj cihazları kullanırsanız istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Cihazınız ve en önemlisi bataryanız zarar görebilir.

Şarjda uzun süreli kullanımlardan kaçının

Hayal edebileceğiniz her konuda olduğu gibi şarjda oyun oynama ve kullanımda da aşırıdan kaçınmak gerekiyor. Ara sıra yaparsanız bir sıkıntı yok. Ancak sürekli uzun saatler boyunca cihaz şarjdayken kullanırsanız tahmin edebileceğiniz gibi telefonun iç donanımları zarar görebilir, pil performansı etkilenebilir ve uzun vadede pil ömrü düşebilir.

Aşırı ısınma telefona zarar verebilir

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise aşırı ısınma. Eğer telefonu şarjdayken oyun oynadınız ve bir süre sonra aşırı ısınmaya başladığını görürseniz kesinlikle kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Oyun oynarken güç tüketimi artar, işlemci ve GPU yorulu ve ısı yükselir. Buna bir de şarj sırasındaki ekstra enerji eklenince telefon normalde çok daha sıcak hâle gelebilir. Aşırı ısınma, batarya performansına ve ömrüne ciddi zararlar verebilir, hatta cihazı genel anlamda olumsuz etkileyebilir.

Patlama gibi durumlar modern telefonlarda yaşanmaz

En yaygın inanışlardan biri de şarjdayken kullanılırsa telefonun patlayacağı. Günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonların hepsi, aşırı ısınmayı ve patlama gibi riskleri ortadan kaldıran önlemlerle çıkıyor. Örneğin bir iPhone çok ısınırsa uyarı veriyor ve soğuyana kadar kullanımı durduruyor. Bu yüzden şarjdayken oyun oynarsanız patlar gibi şeylere istisnalar dışında inanmamak gerekiyor.

Telefonunuz şarjdayken oyun oynamanın cihaz üzerinde nasıl etkileri olabileceğine birlikte göz attık. Eğer aşırıya kaçmazsanız ve kısa süreli kullanım uygularsanız pek bir sıkıntı yok. Ancak uzun süreler oynar, telefon ısınmaya başlarsa zarar görebilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerek. Şarjdayken oyun oynarken şarj süresinin normalden daha uzun olabileceğini de unutmayın.