Dying Light 2 Stay Human İçin Son Fragman Yayınlandı [Video]

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Dying Light 2 Stay Human için bir son dakika fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, oyundaki kararların hikayeyi nasıl etkileyeceğini gözler önüne seriyor.

Gerilim oyun türünü seven oyuncular bir süredir heyecanlı. Zira ilk kez 2015'te tanıştığımız Dying Light isimli oyunun yenisi, 4 Şubat'ta piyasaya sürülecek. O dönemlerde yüksek beğeni toplayan Dying Light'ın yeni oyunu için beklenti tavan yapmışken geliştirici şirket Techland, oyuncuların heyecanını daha da artıracak bir adım attı. Şirket, Dying Light 2 Stay Human için bir son dakika fragmanı yayınladı.

Dying Light 2 Stay Human için hazırlanan son fragman, oyunla ilgili vereceğiniz kararların ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Fragmanda, bazı kararların çok kolay olduğunu ancak bazılarının oyunun hikayesini tümüyle değiştireceğine atıfta bulunuluyor. Fragmanın başlığındaki "Senin Kararların, Senin Dünyan" açıklaması, zaten oyunla ilgili en önemli ipucunu veriyor.

Türkçe arayüz ve altyazı ile ülkemizdeki oyuncuların beğenisini kazanması bekleniyor

Bir virüs salgını sonrası insanlığın geldiği son noktanın anlatılmaya devam edeceği Dying Light 2 Stay Human, ülkemizde en çok da sahip olduğu Türkçe dil desteği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira oyuncular, bu oyuna hem Türkçe arayüz hem de Türkçe altyazı desteği ile ulaşabilecekler. Bu sayede yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen oyun tutkunları, hikayeye daha iyi bir şekilde odaklanabilecek.

Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri İşlemci: Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 2300X

Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 2300X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 560 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da i5-8600K

AMD Ryzen 5 3600X ya da i5-8600K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB ya da AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB ya da AMD RX Vega 56 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

4 Şubat itibarıyla erişime açılacak Dying Light 2 Stay Human, şimdiden Steam'den satın alınabiliyor. Oyunun standart sürümüne sahip olmak isteyenlerin 349 TL, deluxe sürümüne sahip olmak isteyenlerin 469 TL, ultimate sürümüne sahip olmak isteyenlerin ise 599 TL ödeme yapması gerekiyor. Oyunun PC sürümüne ek olarak Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve PS5 sürümlerinin de 4 Şubat itibarıyla piyasaya sürüleceğini belirtelim.

Dying Light 2 Stay Human için hazırlanan son fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz