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Dyson, Diş İpi Görevi de Gören Kameralı Akıllı Diş Fırçası CameraJet'i Tanıttı: İşte Cep Yakan Türkiye Fiyatı!

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Dyson, diş aralarını mikro kamera ile analiz edip otomatik su püskürten yeni akıllı diş fırçası CameraJet’i duyurdu. Cihaz, ülkemizde de satışa çıktı.

Dyson, Diş İpi Görevi de Gören Kameralı Akıllı Diş Fırçası CameraJet'i Tanıttı: İşte Cep Yakan Türkiye Fiyatı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Üst düzey ev ve yaşam ürünleriyle tanıdığımız Dyson, şimdi de çok ilginç bir cihazla karşımıza çıktı. Teknoloji devi, ağız bakım kategorisine giriş yaparak kendi diş fırçasını resmen tanıttı. Cihaz, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Dyson’ın CameraJet ismini alan diş fırçası, daha önce gördüğünüz hiçbir diş fırçasına benzemiyor. Öyle ki cihaz, gövdesinde barındırdığı makro kamera ve özel su püskürtme sistemiyle diş fırçalama ile diş ipi uygulamasını aynı anda gerçekleştiriyor.

İçerikten Görseller

Dyson, Diş İpi Görevi de Gören Kameralı Akıllı Diş Fırçası CameraJet'i Tanıttı: İşte Cep Yakan Türkiye Fiyatı!
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Saniyede 28 fotoğrafla ağız içi analizi ve otomatik su bölümü

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Dyson CameraJet’in çalışma prensibi, sap kısmına yerleştirilmiş minyatür bir makro kamera ve stroboskopik ışık sistemine dayanıyor. Cihaz, kullanım sırasında saniyede 28 fotoğraf çekerek dişlerin arasındaki boşlukları gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Sistem bir diş arası boşluğu tespit ettiğinde, fırça sapında yer alan yaklaşık 0,20 ml kapasiteli depodan saniyenin onda biri sürede 0.15 ml basınçlı sıvı fırlatıyor.

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Firma, fırçanın hangi açıda tutulursa tutulsun hava kabarcığı oluşmadan su püskürtebilmesi için iç haznede genişleyen bir diyafram tasarımı tercih etmiş. Diş fırçalama ve su jetiyle temizlik işlemlerini aynı anda yapmak istemeyen kullanıcılar için cihazda yalnızca fırçalama veya yalnızca su püskürtme modları da yer alıyor.

Geleneksel fırçalama işlevinde saniyede 245 titreşim üreten standart bir sonic motor kullanan fırça, dişlere aşırı bastırıldığında kıl hareketlerinin durmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış. Cihazın fırça başlıklarında RFID çipleri de var. Bu çipler sayesinde fırça sapı kullanım süresini takip ediyor ve başlığın değiştirilme zamanı geldiğinde kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderiyor.

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Dyson CameraJet, üzerindeki kamera nedeniyle akıllı telefonlara Wi-Fi bağlantısı üzerinden entegre oluyor. Mobil uygulama, fırçalama alışkanlıklarını takip edip yanlış teknik uygulandığında kullanıcıyı uyarmanın yanı sıra kameradan gelen canlı görüntü akışını ekrana yansıtarak ağız içinin anlık olarak izlenmesine olanak tanıyor.

Dyson CameraJet'in Türkiye fiyatı da açıklandı

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Tamamen su geçirmez yapıda tasarlanan cihaz, değiştirilebilir bataryasıyla tek şarjla yaklaşık 10 günlük kullanım ömrü sunuyor. Sıvı püskürtme özelliği nedeniyle oldukça geniş bir şarj istasyonuyla gelen CameraJet'in yaklaşık 30 cm yüksekliğindeki istasyonu, yaklaşık 200 ml su haznelerine sahip. Fırça şarj için yerine oturtulduğunda, istasyon fırçanın iç tankını otomatik olarak dolduruyor. Cihaz, seramik pembe ve seramik mavi renk seçenekleriyle Türkiye'de 24.999 TL'lik bir fiyatla satışa sunuldu.

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