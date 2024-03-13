E-ticaret platformları, bankalarla iş birliği yapıp kredi kartları kullanıma sundular. Hepsiburada ile Yapı Kredi, Trendyol ile de CardFinans anlaşmaya vardı. Peki bu kredi kartları ne gibi avantajlar sunuyorlar?

Kredi kartı kullanımı, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Bunun başlıca nedenleri, nakit kullanımının eskisine kıyasla düşmüş olması ve kredi kartı kullanarak harcamaları taksitlendirebiliyor olmamız. Bunun farkında olan firmalarsa bankalarla iş birliği yapıp, hizmet verdikleri alanlara özel kredi kartları oluşturmaya başladılar.

Bu bağlamda; hayata geçirilen son iş birliği de Hepsiburada ile YapıKredi arasında oldu. İki firma, ortak bir kredi kartı projesini hayata geçirdiler. “Hepsiburada Premium Worldcard” olarak isimlendirilen kredi kartı, özellikle de Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde önemli avantajlar sağlıyor.

Öte yandan; Trendyol da CardFinans ortaklığında “CardFinans Trendyol” isimli bir kredi kartını kullanıma sundu. Aynı şekilde bu kart da Trendyol üzerinden yapılacak alışverişler için pek çok avantajla geliyor.

Peki bu kredi kartları, ne gibi avantajlar sunuyor?

Hepsiburada Premium Worldcard, tahmin edebileceğiniz üzere internet alışverişleri için ekstra avantajlar sağlıyor. CardFinans Trendyol ise Trendyol üzerinden yapacağınız alışverişler için çeşitli avantajlar sunuyor. Şimdi bu iki kartın ne gibi avantajlar sağladığına hep birlikte bakalım.

Özellik Hepsiburada Premium Worldcard CardFinans Trendyol Peşin Fiyatına Taksit Sayısı 6 aya kadar 6 aya kadar Erteleme 3 ay Yok Hediye Puan 1.000 TL’ye kadar

120.000 TL’ye kadar da Worldpuan 1.000 TL’ye kadar Kazanç Ödülü Yüzde 5 Yüzde 1

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarının kredi kartları, ortak özellikleri açısından yukarıdaki farkları sunuyorlar. Ancak bu kartların kendi özelinde avantajları da var.

Mesela Hepsiburada Premium Worldcard, Hepsiburada Premium aboneliğini ücretsiz olarak kullanmanızı sağlıyor. Böylece tüm alışverişlerde kargo bedava oluyor. Ayrıca bu kredi kartını aldığınızda ücretsiz BluTV aboneliği ediniyorsunuz. Bu kartı Yemeksepeti siparişlerinizde kullandığınızda ise yüzde 10 geri kazanım fırsatı yakalamış olacaksınız.

Trendyol’daki avantajlara baktığımızda ise markalara özel indirimler, daha hızlı “elite üye” olma imkânı sonradan faizsiz 3 taksit imkânı sizleri karşılıyor.

Özellikle de e-ticaret sektöründe bu tür adımlar atılması, en çok da biz sıradan tüketicilerin işine yarayacaktır. Neticede internet alışverişleri artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve bu alışverişler sırasında ne kadar çok avantaj yakalarsak cebimizden çıkan para o kadar azalacaktır.