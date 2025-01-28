Electronic Arts, Çin Yeni Yılı'na özel indirim kampanyası başlattı. Birçok popüler yapımın fiyatı %95'lere kadar çıkan oranda düştü.

Oyun fiyatları uçmuşken herkesin gözü indirim kampanyalarındaydı. Biz de bu yüzden olabildiğince bu kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise Electronic Arts özelinde bir kampanyayla karşı karşıyayız.

Oyun devi, kendi mağazası üzerinden birçok popüler yapımda indirime gitti. 10 Şubat'a kadar sürecek Çin Yeni Yılı'na özel kısa süreli bu kampanyada %95’a varan indirimler sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.

Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiatı İndirimli fiyatı EA Sports FC25 69,99 dolar 27,99 dolar (%60) NFS Unbound 69,99 dolar 9,79 dolar (%86) EA Sports Madden NFL 25 69,99 dolar 20,99 dolar (%70) Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 17,49 dolar (%75) Battlefield 2042 59,99 dolar 8,99 dolar (%85) Battlefield V 39,99 dolar 1,99 dolar (%95) Dead Space Remake 59,99 dolar 14,99 dolar (%75) Wild Hearts 69,99 dolar 10,49 dolar (%85) GRID Legends 59,99 dolar 11,99 dolar (%80) It Takes Two 39,99 dolar 7,99 dolar (%80)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.