Oyun fiyatları uçmuşken herkesin gözü indirim kampanyalarındaydı. Biz de bu yüzden olabildiğince bu kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise Electronic Arts özelinde bir kampanyayla karşı karşıyayız.
Oyun devi, kendi mağazası üzerinden birçok popüler yapımda indirime gitti. 10 Şubat'a kadar sürecek Çin Yeni Yılı'na özel kısa süreli bu kampanyada %95’a varan indirimler sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.
Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC25
|69,99 dolar
|27,99 dolar (%60)
|NFS Unbound
|69,99 dolar
|9,79 dolar (%86)
|EA Sports Madden NFL 25
|69,99 dolar
|20,99 dolar (%70)
|Star Wars Jedi: Survivor
|69,99 dolar
|17,49 dolar (%75)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|8,99 dolar (%85)
|Battlefield V
|39,99 dolar
|1,99 dolar (%95)
|Dead Space Remake
|59,99 dolar
|14,99 dolar (%75)
|Wild Hearts
|69,99 dolar
|10,49 dolar (%85)
|GRID Legends
|59,99 dolar
|11,99 dolar (%80)
|It Takes Two
|39,99 dolar
|7,99 dolar (%80)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.