Steam'de geçtiğimiz günlerde başlayan Rockstar Games indirimlerinin ardından şimdi de birçok farklı yayıncının oyunları indirime girdi.
Steam'in ülkemizde dolar kuruna geçmesiyle birlikte oyunlara uygun fiyatlardan erişmek giderek daha da zor bir hâle geldi ancak bu tip indirim dönemleri sayesinde oyunları nispeten daha uygun fiyatlara satın almak mümkün oluyor.
Yeni indirimler Konami ve 505 Games oyunlarının yanı sıra Çin yeni yıl indirimlerini kapsıyor. Biz de sizler için indirimlerde dikkat çeken oyunları listeledik.
Steam indirimlerinde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assetto Corsa EVO
|24,99$
|19,99$ (-%20)
|Crime Boss: Rockay City
|11,99$
|5,99$ (-%50)
|Eiyuden Chronicle, Hundred Heroes
|22,99$
|11,49$ (-%50)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18,99$
|9,49$ (-%50)
|Bloodstained: Ritual of the Night
|18,99$
|4,74$ (-%75)
|Ghostrunner
|14,99$
|4,50$ (-%70)
|Ghostrunner 2
|18,99$
|4,74$ (-%75)
|METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience
|14,99$
|8,99$ (-%40)
|Lost But Found
|4,86$
|2,69$ (-%45)
Konami oyunlarını kapsayan indirimlere buradan, 505 Games indirimlerine buradan, Çin yeni yıl indirimlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.