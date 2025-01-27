Steam'de Konami, 505 Games ve Çin yeni yıl indirimleri başladı. İşte indirimlerde dikkat çeken oyunlar!

Steam'de geçtiğimiz günlerde başlayan Rockstar Games indirimlerinin ardından şimdi de birçok farklı yayıncının oyunları indirime girdi.

Steam'in ülkemizde dolar kuruna geçmesiyle birlikte oyunlara uygun fiyatlardan erişmek giderek daha da zor bir hâle geldi ancak bu tip indirim dönemleri sayesinde oyunları nispeten daha uygun fiyatlara satın almak mümkün oluyor.

Yeni indirimler Konami ve 505 Games oyunlarının yanı sıra Çin yeni yıl indirimlerini kapsıyor. Biz de sizler için indirimlerde dikkat çeken oyunları listeledik.

Steam indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Assetto Corsa EVO 24,99$ 19,99$ (-%20) Crime Boss: Rockay City 11,99$ 5,99$ (-%50) Eiyuden Chronicle, Hundred Heroes 22,99$ 11,49$ (-%50) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18,99$ 9,49$ (-%50) Bloodstained: Ritual of the Night 18,99$ 4,74$ (-%75) Ghostrunner 14,99$ 4,50$ (-%70) Ghostrunner 2 18,99$ 4,74$ (-%75) METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience 14,99$ 8,99$ (-%40) Lost But Found 4,86$ 2,69$ (-%45)

Konami oyunlarını kapsayan indirimlere buradan, 505 Games indirimlerine buradan, Çin yeni yıl indirimlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.