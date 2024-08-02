EA Play, tüm platformlarda %83'e varan indirime girdi. Böylece en popüler EA oyunlarını ilk ay bir paket çerez parasına oynayabileceksiniz.

Oyun fiyatlarının bir zamanların konsol fiyatlarını aratmayan fiyatlara ulaşmasıyla birlikte oyun abonelik sistemleri Türk oyuncuların en büyük oyun arkadaşı oldu. Game Pass, PlayStation Plus, EA Play vs. derken neredeyse yılda 1-2 oyun parasına yüzlerce oyuna erişme imkanı yakalıyoruz. Şimdi EA Play, popüler Electronic Arts oyunlarını denemek isteyenler için şeker gibi bir kampanya duyurdu.

15 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde EA Play abonelik fiyatı ilk ay için %83'e varan indirim almış durumda. Platformdan platforma küçük farklar olmakla birlikte EA Play aboneliğini 1 dolar civarında bir fiyata alabiliyorsunuz. Elbetteki kampanyalı fiyat yalnızca ilk ay geçerli olacak ve aboneliği gelecek aylarda devam ettirmeniz halinde normal fiyatını ödemeye devam edeceksiniz.

15 Ağustos'a kadar EA Play fiyatları şu şekilde: