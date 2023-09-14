EA SPORTS FC 24'te Trendyol Süper Lig'deki en iyi futbolcular belli oldu. Listede sürpriz bir isim yok. EA, oyuncuların pozisyonlarına göre de en iyiler listeleri paylaştı.

Electronic Arts'ın bu yıl "EA SPORTS FC 24" ismiyle yayınlayacağı ikonik futbol oyunu için artık sayılı günler kaldı. Oyuncular, 29 Eylül itibarıyla EA'nın FIFA ismini taşımayacak ilk futbol oyunu ile resmen tanışmış olacaklar.

Oyuncular gün saymaya devam ederken EA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Türkiye Süper Ligi'ne ilişkin bir reyting açıklaması yaptı. Yapılan açıklama ile Türkiye'de oynayan en iyi futbolcular belli olmuş oldu. Gelin lafı daha fazla uzatmadan EA SPORTS FC 24'ün Türkiye'de oynayan en iyi futbolcularına yakından bakalım.

EA SPORTS FC 24 en iyi Türkiye Süper Ligi oyuncuları:

Oyuncu Takımı Reyting Edin Dzeko Fenerbahçe 83 Dominik Livakovic Fenerbahçe 82 Dusan Tadic Fenerbahçe 82 Lucas Torreira Galatasaray 82 Frederico Rodrigues de Paula Santos Fenerbahçe 81 Dries Mertens Galatasaray 81 Wilfried Zaha Galatasaray 81 Mauro Icardi Galatasaray 80 Fernando Muslera Galatasaray 80 Hakim Ziyech Galatasaray 80

EA SPORTS FC 24 Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşuyor. Ancak EA'nın açıkladığı sıralama bundan ibaret değil.

Türkiye Süper Ligi en iyi hücum oyuncuları:

Oyuncu Takımı Reyting Edin Dzeko Fenerbahçe 83 Dusan Tadic Fenerbahçe 82 Dries Mertens Galatasaray 81 Wilfried Zaha Galatasaray 81 Mauro Icardi Galatasaray 80 Hakim Ziyech Galatasaray 80 Vincent Aboubakar Beşiktaş 79 Rachid Ghezzal Beşiktaş 78 Michy Batshuayi Fenerbahçe 77 Ante Rebic Beşiktaş 77

Türkiye Süper Ligi en iyi orta saha oyuncuları:

Oyuncu Takımı Reyting Lucas Torreira Galatasaray 82 Fred Fenerbahçe 81 Kerem Demirbay Galatasaray 79 Edin Visca Trabzonspor 79 Gedson Fernandes Beşiktaş 78 Sergio Oliveira Galatasaray 78 Cengiz Ünder Fenerbahçe 78 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray 77 Sebastian Szymanski Fenerbahçe 77 Anastasios Bakasetas Trabzonspor 76

Türkiye Süper Ligi en iyi defans oyuncuları:

Oyuncu Takımı Reyting Sacha Boey Galatasaray 79 Angelino Galatasaray 79 Victor Nelsson Galatasaray 78 Abdülkerim Bardakçı Galatasaray 77 Sequeira Pendikspor 77 Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 77 Rodrigo Becao Fenerbahçe 77 Alexander Djiku Galatasaray 76 Arthur Masuaku Beşiktaş 76 Luan Peres Fenerbahçe 76

Türkiye Süper Ligi en iyi kaleciler: