EA SPORTS FC 24, Trendyol Süper Lig'deki En İyi Futbolcuları Açıkladı

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EA SPORTS FC 24'te Trendyol Süper Lig'deki en iyi futbolcular belli oldu. Listede sürpriz bir isim yok. EA, oyuncuların pozisyonlarına göre de en iyiler listeleri paylaştı.

Electronic Arts'ın bu yıl "EA SPORTS FC 24" ismiyle yayınlayacağı ikonik futbol oyunu için artık sayılı günler kaldı. Oyuncular, 29 Eylül itibarıyla EA'nın FIFA ismini taşımayacak ilk futbol oyunu ile resmen tanışmış olacaklar. 

Oyuncular gün saymaya devam ederken EA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Türkiye Süper Ligi'ne ilişkin bir reyting açıklaması yaptı. Yapılan açıklama ile Türkiye'de oynayan en iyi futbolcular belli olmuş oldu. Gelin lafı daha fazla uzatmadan EA SPORTS FC 24'ün Türkiye'de oynayan en iyi futbolcularına yakından bakalım.

EA SPORTS FC 24 en iyi Türkiye Süper Ligi oyuncuları:

EA Sports FC 24 Türkiye en iyi futbolcular

Oyuncu Takımı Reyting
Edin Dzeko Fenerbahçe 83
Dominik Livakovic Fenerbahçe 82
Dusan Tadic Fenerbahçe 82
Lucas Torreira Galatasaray 82
Frederico Rodrigues de Paula Santos Fenerbahçe 81
Dries Mertens Galatasaray 81
Wilfried Zaha Galatasaray 81
Mauro Icardi Galatasaray 80
Fernando Muslera Galatasaray 80
Hakim Ziyech Galatasaray 80

EA SPORTS FC 24 Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşuyor. Ancak EA'nın açıkladığı sıralama bundan ibaret değil. 

Türkiye Süper Ligi en iyi hücum oyuncuları:

Türkiye Süper Ligi en iyi forvetler

Oyuncu Takımı Reyting
Edin Dzeko Fenerbahçe 83
Dusan Tadic Fenerbahçe 82
Dries Mertens Galatasaray 81
Wilfried Zaha Galatasaray 81
Mauro Icardi Galatasaray 80
Hakim Ziyech Galatasaray 80
Vincent Aboubakar Beşiktaş 79
Rachid Ghezzal Beşiktaş 78
Michy Batshuayi Fenerbahçe 77
Ante Rebic Beşiktaş 77

Türkiye Süper Ligi en iyi orta saha oyuncuları:

türkiye en iyi orta saha oyuncuları

Oyuncu Takımı Reyting
Lucas Torreira Galatasaray 82
Fred Fenerbahçe 81
Kerem Demirbay Galatasaray 79
Edin Visca Trabzonspor 79
Gedson Fernandes Beşiktaş 78
Sergio Oliveira Galatasaray 78
Cengiz Ünder Fenerbahçe 78
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray 77
Sebastian Szymanski Fenerbahçe 77
Anastasios Bakasetas Trabzonspor 76

Türkiye Süper Ligi en iyi defans oyuncuları:

türkiye en iyi defans

Oyuncu Takımı Reyting
Sacha Boey Galatasaray 79
Angelino Galatasaray 79
Victor Nelsson Galatasaray 78
Abdülkerim Bardakçı Galatasaray 77
Sequeira Pendikspor 77
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 77
Rodrigo Becao Fenerbahçe 77
Alexander Djiku Galatasaray 76
Arthur Masuaku Beşiktaş 76
Luan Peres Fenerbahçe 76

Türkiye Süper Ligi en iyi kaleciler:

türkiye en iyi kaleciler

Oyuncu Takımı Reyting
Dominik Livakovic Fenerbahçe 82
Fernando Muslera Galatasaray 80
Uğurcan Çakır Trabzonspor 78
Rafal Gikiewicz Ankaragücü 77
Helton Leite Antalyaspor 76
Matias Dituro Fatih Karagümrükspor 75
Mert Günok Beşiktaş 75
Ersin Destanoğlu Beşiktaş 74
Andreas Gianniotis Kasımpaşa 74
Günay Güvenç Galatasaray 74
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