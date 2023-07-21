EA Sports, FIFA'nın yerine geçecek EA Sports FC oyunu için Premier Lig'le olan anlaşmasını uzattı. Anlaşma, lig takımlarının oyunda detaylı bir şekilde yer almaya devam etmesini sağlarken bazı topluluk programlarının da başlamasına vesile olacak.

FIFA devrini bitirecek EA Sports FC 24, 29 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz günlerde heyecanla beklenen oyundan detaylı bir oynanış fragmanının geldiğini görmüştük. Bugün ise EA Sports, oyunu ilgilendiren yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

Dünyanın en büyük futbol liglerinden olan Premier Lig, EA Sports FC’yle anlaşmasını uzattığını duyurdu. Anlaşmanın süresi açıklanmadı; ancak birden fazla yıllık olduğu belirtildi.

Premier Lig takımlarının EA Sports FC’de gerçek anlamda temsil edilmesini sağlayacak ortaklık, topluluk programlarını da kapsıyor

Anlaşma, EA’in Premier Lig ile EA Sports FC 24 ve devamında gelecek oyunlarda iş birliği yapabileceği anlamına geliyor. EA Sports FC oyunu, FIFA’dan görevi devralarak alışık olduğumuz şeylere yer vermeye devam edecek.

Uzatılan anlaşmayla birlikte 20 Premier Lig kulübü, oyunda gerçek anlamda temsil edilecek. Bu da her kulübün, oyuncunun, teknik direktörün, formanın, stadyumun ve daha fazlasını yapımda göreceğimiz anlamına geliyor.

Ayrıca Premier Lig, yapılan basın açıklamasında EA Sports ile olan ortaklığın uzun vadeli topluluk programlarını da kapsadığını söylüyor. Bunlar arasında futbol okulu girişimleri, tesisler ve daha fazlası yer alıyor.